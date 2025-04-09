Росіяни обстріляли його дім, а він втік до Росії: що відомо про колишнього продюсера і чоловіка Ані Лорак Фальосу

Колись відомий в Україні продюсер обрав криваві рублі

Юрій Фальоса — відомий український продюсер і той, хто зробив кар’єру Ані Лорак — зрадниці України. Його будинок знищили окупанти, а він після цього поїхав жити до їхньої країни. Колись він був тим, хто допомагав "злетіти" українським артистам, а зараз — асоціюється із втечею, зрадою і мовчанням у страшні для України часи.

Експродюсер заявляв, що планує відбудувати знищений будинок, але втік до Росії і зник із радарів. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що зараз відомо про Юрія Фальосу і де він перебуває.

Що відомо про Юрія Фальосу

Народився майбутній продюсер 12 квітня 1961 року в місті Качканар Свердловської області РФ. За кілька років його сім’я переїхала до Маріуполя. У музичній індустрії він став популярним завдяки співпраці з молодими талантами. Найуспішнішим його проєктом стала Ані Лорак. Коли вони познайомилися, дівчині було 13 років. Фальоса підписав з нею контракт на 10 років. Згодом він став не тільки її продюсером, але й цивільним чоловіком. Завдяки йому Ані Лорак стала популярною в Україні, і не лише.

Фальоса заявляв, що він навчив Кароліну (справжнє ім'я співачки) поводитися з чоловіками. Саме він, до речі, став її першим чоловіком, і за його словами, закохався у неї, коли дівчині було 13 років.

Окрім Ані Лорак, Фальоса співпрацював з іншими виконавцями, такими як Міка Ньютон та гурт "Mushmellow". Він також продюсував співачку Машу Гойя, з якою був у шлюбі з 2012 до 2015 року.

Юрій Фальоса і Маша Гойя. Фото: Facebook.com

Втрата майна та переїзд

Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, будинок Фальоси під Києвом було знищено внаслідок обстрілів. У квітні 2023 року експродюсер виїхав зі столиці. За словами його колишньої дружини Маші Гойя, Юрій поїхав до Росії, щоб бути ближчим до його матері.

Де зараз Юрій Фальоса

За деякими даними, він перебуває у Росії. Проте, за словами Слави Дьоміна, Фальоса перебуває не у Росії, а в тимчасово окупованому Криму, і туди він поїхав, щоб навести лад на могилі батька. Дьомін зазначив, що спілкувався з Юрієм і той зазначив, що планує повернутися до Києва, щоб відбудувати зруйнований будинок.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає мама зрадниці Регіни Тодоренко. Її донька народилася в Україні, але поїхала до Москви і отримала російське громадянство.