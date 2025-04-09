Когда-то известный в Украине продюсер выбрал кровавые рубли

Юрий Фалёса — известный украинский продюсер и тот, кто сделал карьеру Ани Лорак — предательнице Украины. Его дом уничтожили кафиры, а он после этого уехал жить в их страну. Когда-то он был тем, кто помогал "взлететь" украинским артистам, а сейчас ассоциируется с бегством, изменой и молчанием в страшные для Украины времена.

Экс-продюсер заявлял, что планирует отстроить уничтоженный дом, но сбежал в Россию и скрылся с радаров. "Телеграф" решил выяснить, что сейчас известно о Юрии Фалесе и где он находится.

Что известно о Юрии Фалесе

Родился будущий продюсер 12 апреля 1961 г. в городе Качканар Свердловской области РФ. Через несколько лет его семья переехала в Мариуполь. В музыкальной индустрии он стал популярен благодаря сотрудничеству с молодыми талантами. Самым успешным его проектом стала Ани Лорак. Когда они познакомились, девушке было 13 лет. Фалес подписал с ней контракт на 10 лет. Впоследствии он стал не только ее продюсером, но и гражданским мужем. Благодаря ему Ани Лорак стала популярной в Украине и не только.

Фалес заявлял, что он научил Каролину (настоящее имя певицы) обращаться с мужчинами. Именно он, кстати, стал ее первым мужчиной, и по его словам, влюбился в нее, когда девушке было 13 лет.

Кроме Ани Лорак, Фалеса сотрудничал с другими исполнителями, такими как Мика Ньютон и группа "Mushmellow". Он также продюсировал певицу Машу Гойя, с которой был в браке с 2012 по 2015 год.

Юрий Фалеса и Маша Гойя. Фото: Facebook.com

Утрата имущества и переезд

После начала полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, дом Фалесы под Киевом был уничтожен в результате обстрелов. В апреле 2023 года экс-продюсер уехал из столицы. По словам его бывшей жены Маши Гойи, Юрий уехал в Россию, чтобы быть ближе к его матери.

Где сейчас Юрий Фалеса

По некоторым данным, он находится в России. Однако, по словам Славы Демина, Фалеса находится не в России, а во временно оккупированном Крыму, и туда он уехал, чтобы навести порядок на могиле отца. Демин отметил, что общался с Юрием, и тот отметил, что планирует вернуться в Киев, чтобы отстроить разрушенный дом.

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