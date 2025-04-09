Криптовалюту в Україні обкладуть податком: хто має платити і скільки

Нові правила можуть набути чинності у 2025 році

Україна готується до впровадження системи оподаткування віртуальних активів, зокрема криптовалюти. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила відповідний проект.

Відповідне повідомлення опубліковано в Telegram-каналі глави відомства Руслана Магомедова. В оприлюднених ним документах детально описано, як оподатковуватимуться віртуальні активи в Україні.

"Метою цієї матриці є надання практичного інструменту для платників податків, регуляторів, законодавців та спеціалістів, що дозволяє структурувати різні сценарії оподаткування віртуальних активів — від звичайних транзакцій до специфічних випадків, таких як майнінг, стейкінг, airdrop або обмін токенів. Матриця також враховує особливості адміністрування податків, підходи до визначення доходу та витрат, можливі податкові пільги та зобов'язання податкових агентів", — йдеться у повідомленні.

Так, згідно з цією пропозицією доходи від операцій з криптовалютою оподатковуватимуться:

18% прибуткового податку;

5% військового збору (запроваджено на підтримку оборони країни).

пільгові варіанти: 5% або 9% — обговорюються для окремих випадків.

Оподатковуватимуться такі операції :

продаж криптовалют за гривню чи іншу фіатну валюту;

використання цифрових активів на оплату товарів чи послуг;

винагороди за майнінг, стейкінг та аірдропи (якщо вони конвертуються у фіат).

При цьому створення токенів, їх зберігання та обмін криптовалют на інші цифрові активи ПДВ і податком на прибуток не оподатковуватимуться.

Що казав Гетманцев

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше говорив "Мінфіну", що оподатковуватись крипта буде за аналогічним механізмом, до того, який діє для прибутку від операцій з цінними паперами.

Він уточнював, що пільг щодо оподаткування крипти не буде. Податки вираховуватимуться саме з прибутку, а не доходу.

"Якщо біткоїн значно виріс, це не означає, що з вас одразу вимагатимуть більше податків. На обговоренні концепт, за яким ви, скажімо, купуєте за гроші крипту, і за гроші її продаєте. Різниця, якщо вона плюсова, оподатковується, збиток, – звичайно, ні" – наголосив Гетманцев.

Що казала Ольга Василевська-Смаглюк

У березні народний депутат, голова підкомітету з питань функціонування платіжних та інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону розповідала, що наразі є кілька світових схем, як анонімізувати переведення криптоактивів.

"Насамперед, це використання проміжних гаманців та використання так званого міксера. Проміжні гаманці — це коли ви перекладаєте крипту через десятки чи сотні транзакцій, щоб не можна було їх відстежити. Міксери – це коли плутаються адреси одержувачів і це також широко використовується. Для того, щоб подолати ці схеми в Україні, я думаю, до кінця цього року буде ухвалено відповідний законопроєкт про оподаткування криптоактивів, щоб можна було відслідковувати, згідно з європейськими регламентами, відправника та одержувача таких коштів", — розповіла Василевська-Смаглюк.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як змінювався курс криптовалюти в Україні. 2009 року у світі з’явилася абсолютно нова криптовалюта — біткоін (BTC). Ціна його з того часу переживає значні злети та падіння.