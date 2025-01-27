Ви б пішли в мінус, якби купили мемкоін Трампа: криптовалюта впала в ціні, скільки коштує зараз

Добові втрати склали майже $700 млн

У понеділок, 27 січня, курс біткоїна опустився нижче за $99 000, разом з тим стрімко впав і мемкоїн президента США Дональда Трампа. Наразі просадка по біткоїну за добу сягнула 3,5%.

Про це свідчать дані біржі Binance. З 26 січня ціна біткоїна обвалилася на більш ніж $6000.

При цьому усі співзалежні монети від біткоїна теж почали стрімко падати, і наразі більша частина крипторинку "червона". Але, аналізуючи графік BTC, можна побачити, що монета і досі знаходиться на висхідному рівні — тенденція росту є. Наразі біткоїн коштує — $99 100.

Падіння ціни простежується і за іншими монетами. Значно просіли альткоїни, зокрема Solana, XRP і Dogecoin.

Щодо мемкоїну $TRUMP наразі він впав до $25,9 за монету, і тенденція низхідного руху зберігається. Проте монета Трампа не співзалежна від біткоїна, а навпаки. Та наразі мемкоїн добре просів, особливо на тлі позначки лістингу у понад $70. З моменту старту продажів до 27 січня $TRUMP обвалився на $51,1.

Це, своєю чергою, призвело до хвилі ліквідацій за ф’ючерсними контрактами. Добові втрати склали майже $700 млн. Під ліквідацію потрапили 255 289 трейдерів.

Проте аналітики не пов'язують ці зміни на ринку з діяльністю Трампа, адже на настрої криптосвіту могли вплинути низька ймовірність зниження відсоткової ставки Федеральною резервною системою США та презентація нової ШІ-моделі від китайської компанії DeepSeek.

Щодо монети Трампа, тут деякі інвестори вважають, що люди, ймовірно, поспішають зафіксувати прибуток, поки позитивний імпульс від наративу президента США не вичерпався. Цим і зумовлена просадка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що мемкоїн $TRUMP має великі корупційні ризики. Банкір пояснив, чому ця валюта є лише сувеніром.