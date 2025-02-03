Ринок криптовалют різко обвалився: скільки тепер коштує біткоїн і до чого тут Трамп

У компанії Binance назвали ще можливі версії падіння ринку криптовалют

У понеділок, 3 лютого, ринок криптовалют обвалився на 20-30%: біткоїн впав до $91 441,89, а ефір – до $2494,33. Основна причина – торгівельна війна США з Канадою, Мексикою та Китаєм після введення мит у 25% і 10%.

Про це пише Reuters. Така вартість криптовалют є найнижчою з вересня минулого року. Основною причиною стрімкого падіння криптовалют став новий виток торгівельної війни, розв’язаної адміністрацією Дональда Трампа. Президент США запровадив:

25% мито на товари з Канади та Мексики;

на товари з Канади та Мексики; 10% мито на імпорт з Китаю.

Ці заходи викликали миттєву реакцію у відповідь:

Канада і Мексика заявили про запровадження аналогічних мит проти США;

заявили про запровадження аналогічних мит проти США; Китай оголосив про намір оскаржити рішення Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Внаслідок цих дій фінансові ринки, включаючи криптовалютний, опинилися під сильним тиском. Інвестори почали панічно виходити з ризикових активів, до яких відносяться цифрові валюти.

Крипторинок чутливо реагує на макроекономічні події, особливо коли вони несуть загрозу стабільності світової економіки. Як зазначає Кріс Вестон, керівник досліджень Pepperstone, криптовалюти стали своєрідним "індикатором ризиків", оскільки вони торгуються 24/7 і першими реагують на глобальні зміни.

Обвал цін також пов’язують з розчаруванням інвесторів у крипто-політиці Трампа. Під час передвиборчої кампанії він обіцяв зробити США "криптостолицею світу", створив спеціальну робочу групу для розробки нових правил щодо цифрових активів і навіть розглядав можливість формування національного криптовалютного резерву. Однак, поки що реальних дій, які б сприяли розвитку крипторинку, немає.

На думку аналітиків, ситуація на крипторинку залишатиметься нестабільною, поки зберігається напруженість у світовій економіці. Основні фактори, які впливатимуть на подальший рух цін:

реакція США на відповідні заходи Канади, Мексики та Китаю;

розвиток регуляторної політики щодо криптовалют у США;

наступні кроки Федеральної резервної системи (ФРС) у грошово-кредитній політиці.

У короткостроковій перспективі крипторинок може залишатися під тиском. Однак у разі стабілізації ситуації біткойн та інші цифрові активи можуть швидко відновитися.

Що кажуть в Binance

У компанії Binance назвали ще можливі версії падіння ринку криптовалют.

1. Падіння фондового ринку

Криптовалюти дедалі більше корелюють із традиційними ринками, особливо з технологічним сектором. Нещодавні втрати Nasdaq (–3%) та S&P 500 (–1,3%) чинили тиск на ринок цифрових активів. Інвестори уникають ризикових активів, що призводить до масових розпродажів.

2. Вплив китайського ШІ

Недавній запуск нової моделі штучного інтелекту DeepSeek від китайського стартапу викликав хвилювання на ринку технологій. Конкуренція між Сходом та Заходом у сфері ШІ посилюється, що створює невизначеність серед інвесторів. Це також вплинуло курс криптовалют, оскільки технологічний сектор зазвичай тісно пов'язані з цифровими активами.

3. Фіксація прибутку

Після тривалого зростання в останні місяці багато інвесторів вирішили зафіксувати прибуток, що призвело до збільшення обсягів продажу та зниження вартості криптоактивів. Така корекція – нормальне явище після тривалих періодів зростання.

4. Очікування за ставками ФРС

Фінансові ринки уважно стежать за політикою Федеральної резервної системи США. Можливість підвищення процентних ставок змушує інвесторів переглядати свої позиції у ризикових активах, включаючи криптовалюту.

З вище перерахованого можна дійти невтішного висновку:

Ринок криптовалют зіткнувся з комбінацією факторів: глобальні економічні тенденції, технологічні події та ринкові очікування. У подібних умовах інвесторам варто зберігати холоднокровність, ретельно аналізувати новини та вибирати стратегію, орієнтовану на довгострокову перспективу.

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