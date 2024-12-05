Раніше біткоїн був дешевшим за буханець хліба: як змінювався курс криптовалюти в Україні

Волатильність біткоїну багато в чому залежить від новин компаній та банків

У 2009 році у світі з’явилася абсолютно нова криптовалюта — біткоїн (BTC). Ціна його з того часу переживає значні злети та падіння. І ось до листопада біткоїн оновив абсолютний максимум вартості — $99 655, а в грудні він перевищує позначку $100 тис.

Біткоїн — це криптовалюта, або цифрова валюта, на основі блокчейну, яка існує виключно в електронній формі. Її немає у вигляді паперових купюр чи металевих монет. BTC можна використовувати для здійснення онлайн-платежів, а також обмінюватися на інші валюти, включаючи долари США або євро. Вони зберігаються в електронних гаманцях.

"Телеграф" розповідає, яким був курс біткоїна за весь час його існування. Зазначимо, що перші торги розпочалися 5 жовтня 2009 року.

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Курс біткоїна з 2009 по 2024 рік

2009 рік. Максимум — $0.0041. Мінімум — $0.00;

2010 рік. Максимум – $0.0040. Мінімум — $0.00;

2011 рік. Максимум — $32. Мінімум — $ 0.29;

2012 рік. Максимум — $16. Мінімум — $4;

2013 рік. Максимум — $1 163. Мінімум — $13;

2014 рік. Максимум — $310. Мінімум — $13;

2015 рік. Максимум — $465. Мінімум — $172;

2016 рік. Максимум — $981. Мінімум — $351;

2017 рік. Максимум — $19 892. Мінімум — $784;

2018 рік. Максимум — $ 18343. Мінімум — $ 3217;

2019 рік. Максимум – $13 017. Мінімум – $3 401;

2020 рік. Максимум — $29 096. Мінімум — $3 850;

2021 рік. Максимум — $68 789. Мінімум — $29 796;

2022 рік. Максимум — $47 835. Мінімум — $18 490;

2023 рік. Максимум — $42 500. Мінімум — $16 000;

2024 рік. Максимум — $99 655. Мінімум — $39 800;

Варто додати, що волатильність біткоїна багато в чому залежить від новин компаній та банків. Наприклад, Tesla оголосила, що купила монети на $1,5 млрд — ціна піднялася. Незабаром після цього компанія передумала приймати біткоїни як платежів — вартість BTC впала на 10%.

До речі, у 2009 році курс біткоїна був дешевшим за буханець хліба. У середньому хліб продавали за 2,60 грн. А ціна біткоїна тоді варіювалася про 0 до $0.0041.

У 2024 році відбулися нові рекорди вартості біткоїна на тлі наближення президентських виборів у США: у вересні ціна піднялася до $70,000, а в жовтні було встановлено черговий історичний максимум ціни BTC на позначці $75,000. У грудні встановлено новий рекорд — вартість перевищила 100 тисяч доларів.

Біткоїн в українських банках

У 2015 році ПриватБанк почав виставляти в системі Приват24 курс криптовалюти Bitcoin до долара (BTC-USD). Тоді банк був готовий купувати Bitcoin за $430,07, а продавати — по $431,62, спред складав 0,36%. Інтернет-магазин ALLO.UA на той час став першим українським онлайн-гравцем, який зробив доступною оплату покупок біткоїнами за допомогою ПриватБанку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку листопада 2024 року президентські вибори в США різко штовхнули вгору ціну на біткоїн.