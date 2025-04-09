Криптовалюту в Украине обложат налогом: кто должен платить и сколько

Новые правила могут вступить в силу в 2025 году

Украина готовится к внедрению системы налогообложения виртуальных активов, в частности, криптовалюты. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) представила соответствующий проект.

Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале главы ведомства Руслана Магомедова. В обнародованных им документах детально описано, как будут облагаться налогом виртуальные активы в Украине.

"Целью этой матрицы является предоставление практического инструмента для плательщиков налогов, регуляторов, законодателей и специалистов, что позволяет структурировать различные сценарии налогообложения виртуальных активов — от обычных транзакций до специфических случаев, таких как майнинг, стэйкинг, airdrop или обмен токенов. Матрица также учитывает особенности администрирования налогов, подходы к определению дохода и расходов, возможные налоговые льготы и обязательства налоговых агентов", — говорится в сообщении.

Так, согласно этому предложению доходы от операций с криптовалютой будут облагаться:

18% подоходного налога;

5% военного сбора (введен для поддержки обороны страны).

льготные варианты: 5% или 9% — обсуждаются для частных случаев.

Налогом будут облагаться следующие операции:

продажа криптовалют за гривну или другую фиатную валюту;

использование цифровых активов для оплаты товаров или услуг;

вознаграждения за майнинг, стейкинг и аирдропы (если они конвертируются в фиат).

При этом, создание токенов, их хранение и обмен криптовалют на другие цифровые активы НДС и налогом на прибыль облагаться не будут.

Что говорил Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ранее говорил "Минфину", что облагаться крипта будет по механизму аналогичному, к тому, который действует для прибыли от операций с ценными бумагами.

Он уточнял, что льгот в отношении налогообложения крипты не будет. Налоги будут высчитываться именно с прибыли, а не дохода.

"Если биткоин значительно вырос, это не означает, что с вас тут же потребуют больше налогов. На обсуждении концепт, по которому вы, скажем, покупаете за деньги крипту, и за деньги ее продаете. Разница, если она плюсовая, облагается налогом, убыток, – конечно, нет" – подчеркнул Гетманцев.

Что говорила Ольга Василевская-Смаглюк

В марте народный депутат, глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона рассказывала, что в настоящее время есть несколько мировых схем, как анонимизировать перевод криптоактивов.

"Прежде всего, это использование промежуточных кошельков и использование так называемого миксера. Промежуточные кошельки — это когда вы переводите крипту через десятки или сотни транзакций, чтобы нельзя было отследить их. Миксеры – это когда путаются адреса получателей, и это также широко используется. Для того, чтобы побороть эти схемы в Украине, я думаю, до конца этого года будет принят соответствующий законопроект о налогообложении криптоактивов, чтобы можно было отслеживать, согласно европейским регламентам, отправителя и получателя таких средств", — рассказала Василевская-Смаглюк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как менялся курс криптовалюты в Украине. 2009 году в мире появилась совершенно новая криптовалюта — биткоин (BTC). Цена его с тех пор переживает значительные взлеты и падения.