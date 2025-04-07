"Засвітився" у справі про фейкові інвалідності, але отримав нову посаду: куди Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна

Колишній генпрокурор Андрій Костін, який не покарав жодного з прокурорів з фальшивими інвалідностями, став новим послом України в Нідерландах. Таке рішення ухвалив Президент Зеленський 7 квітня.

Згідно з указами глави держави, Костін не лише представлятиме Україну в Нідерландах, але й паралельно працюватиме представником при Організації по забороні хімічної зброї.

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