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"Засвітився" у справі про фейкові інвалідності, але отримав нову посаду: куди Зеленський призначив ексгенпрокурора Костіна

Автор
Наталія Кухарик
Дата публікації
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Автор
Андрій Костін Новина оновлена 07 квітня 2025, 21:20
Андрій Костін. Фото з відкритих джерел

Колишній генпрокурор Андрій Костін, який не покарав жодного з прокурорів з фальшивими інвалідностями, став новим послом України в Нідерландах. Таке рішення ухвалив Президент Зеленський 7 квітня.

Згідно з указами глави держави, Костін не лише представлятиме Україну в Нідерландах, але й паралельно працюватиме представником при Організації по забороні хімічної зброї.

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#Андрій Костін #Володимир Зеленський