Он был военным пилотом

Бывший украинский военный пилот стал российским космонавтом и находится на Международной космической станции. 32-летний Алексей Зубрицкий в Украине заочно приговорен к 15 годам заключения. Однако в прошлом месяце он отправился в космос как часть российской космической программы.

Зубрицкий служил пилотом штурмовика в 204 Севастопольской бригаде ВСУ в 2013 году. Однако после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году он перешел на сторону кафиров. Впоследствии военный находился на службе в Ростовской и Краснодарской областях, сообщает Dailymail.

Дезертир решил сменить военную карьеру на космическую и прошел подготовку как космонавт. Недавно он отправился на МКС на ракете "Союз-2а" вместе с российским командиром Сергеем Рыжиковым и американским астронавтом НАСА Джонни Кимом. Запуск прошел с космодрома Байконур в Казахстане.

Сейчас Зубрицкий входит в состав экипажа Экспедиции 72, где работает вместе с астронавтами НАСА Николь Айерс, Энн Макклейн и Доном Петтитом, японским астронавтом Такуей Ониши и российскими космонавтами Кириллом Песковым, Иваном Вагнером и Алексеем.

При возвращении в Украину ему грозит арест и конфискация всего имущества. Его миссия на МКС продлится семь месяцев, во время которых экипаж будет проводить научные эксперименты на низкой околоземной орбите.