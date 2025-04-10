Скумбрия на грани вымирания и станет деликатесом: сколько стоит эта рыба в магазинах

В наших магазинах скумбрию пока можно купить без проблем

Скумбрия, которую мы привыкли видеть на прилавках, в скором времени может стать роскошью для гурманов. Массовый лов этой рыбы привел к критическому уменьшению ее количества в океане.

Защитники природы бьют тревогу и просят магазины прекратить продажу скумбрии. Об этом говорится в материале Express.

Издание пишет, что начиная с 2020 года рыбаки вылавливают на 23% больше скумбрии, чем советуют ученые. Страны, где больше всего ловят эту рыбу – Британия, Норвегия, Исландия и Фарерские острова – не могут договориться, как сохранить ее запасы. Экологи из организации Marine Conservation Society (MCS) уже убрали скумбрию из списка безопасных для потребления рыб, поскольку ее количество упало до опасного уровня.

Эксперты оценивают рыбу по простой цветовой системе: "зеленый" — можно есть без ограничений, "желтый" — есть проблемы с запасами, "красный" — вид под угрозой. Для бизнеса действует шкала от одного до пяти, где один и два – это хорошо, а пять – плохо.

Сейчас скумбрия, которую ловят сетками в Атлантике (а это большинство продающейся в магазинах рыбы), получила оценку "четыре" вместо "три". Это значит, что ресторанам и магазинам советуют отказаться от нее.

Издание Restaurant пишет, что британским заведениям питания уже разослали специальные сообщения с просьбой убрать блюда из скумбрии. Им предлагают заменить эту рыбу селедкой или сардинами. Некоторые известные рестораны уже объявили, что меняют свои меню в соответствии с новыми рекомендациями.

Сколько скумбрия стоит в украинских магазинах и является ли она дефицитом

В наших магазинах скумбрию пока можно купить без проблем. Но цены могут скоро вырасти. Сейчас у "Сільпо" 100 граммов свежемороженой скумбрии стоит 20,90 грн, то есть килограмм обойдется примерно в 209 грн.

Если покупать оптом, получится дешевле. На OLX продают скумбрию по 126 грн/кг, но нужно брать целый ящик на 20 кг.

Сейчас в Украине этой рыбы хватает, но если ее количество в океане и дальше будет уменьшаться, вскоре она может стать редкой и дорогой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что крупная сеть супермаркетов ввела оплату частями за продукты. Вот как это работает.