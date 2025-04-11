У Нацбанку прокоментували штраф банку Петра Порошенка

У Національному банку України відкинули звинувачення у "в політичному переслідуванні опозиції та виконанні вказівок влади", які з’явилися після того, як регулятор наклав штраф на Міжнародний Інвестиційний Банк, що належить народному депутату та п’ятому президенту України Петру Порошенку. В НБУ заперечили "будь-який політичний підтекст" у їхніх діях.

В Нацбанку заявили, що перевірка АТ "МІБ" є плановою та про неї повідомлялося ще у грудні 2024 року на офіційному сайті НБУ.

"Станом на сьогодні перевірка АТ "МІБ" триває в плановому режимі. У публічному розголосі навколо цього процесу, спровокованому власниками та клієнтами банку, ми вбачаємо тиск на роботу регулятора та, зокрема, перешкоджання роботі працівників інспекційної команди. Правління НБУ вважає за необхідне виступити на захист команди, яка виконує свої обов’язки відповідно до законодавства України", — йдеться у повідомленні Нацбанку.

В НБУ наголосили, що регулятор вивчає питання дотримання банком вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", нормативно-правових актів Національного банку, а також вимог валютного законодавства.

Під час перевірки Нацбанк не втручається в діяльність клієнтів банку та не здійснює перевірок чи оцінок діяльності громадських організацій, благодійних фондів, господарських товариств та будь-яких інших суб’єктів, крім тих, що чітко визначені законодавством та належать до кола піднаглядних суб’єктів регулятора.

"Незалежність Національного банку не підлягає сумніву. Вона підтверджена міжнародними партнерами і є основою довіри до фінансової системи. Намагання зумисно та безпідставно похитнути довіру до незалежності центробанку створює ризики для фінансової стабільності та довгострокового економічного зростання", — заявили в НБУ.

Нагадаємо, у березні Національний банк України оштрафував Міжнародний інвестиційний банк (МІБ) за порушення законодавства про протидію "відмиванню" коштів, отриманих незаконним шляхом на загальну суму 20,5 млн грн.