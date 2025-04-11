В Нацбанке прокомментировали штраф банка Петра Порошенко

В Национальном банке Украины отвергли обвинения в "политическом преследовании оппозиции и выполнении указаний власти", которые появились после того, как регулятор наложил штраф на Международный Инвестиционный Банк, принадлежащий народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко. В НБУ отрицали "любой политический подтекст" в их действиях.

В Нацбанке заявили, что проверка АО "МИБ" плановая и о ней сообщалось еще в декабре 2024 года на официальном сайте НБУ.

"По состоянию на сегодняшний день проверка АО "МИБ" продолжается в плановом режиме. В публичной огласке вокруг этого процесса, спровоцированном владельцами и клиентами банка, мы видим давление на работу регулятора и, в частности, препятствование работе работников инспекционной команды. Правление НБУ считает необходимым выступить в защиту команды, которая выполняет свои обязанности".

В НБУ подчеркнули, что регулятор изучает вопросы соблюдения банком требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", нормативно-правовых актов Национального банка, а также требований валютного законодательства.

Во время проверки Нацбанк не вмешивается в деятельность клиентов банка и не осуществляет проверки или оценки деятельности общественных организаций, благотворительных фондов, хозяйственных обществ и любых других субъектов, кроме четко определенных законодательством и принадлежащих к кругу поднадзорных субъектов регулятора.

"Независимость Национального банка не подлежит сомнению. Она подтверждена международными партнерами и является основой доверия к финансовой системе. Попытки намеренно и безосновательно поколебать доверие к независимости центробанка создают риски для финансовой стабильности и долгосрочного экономического роста", — заявили в НБУ.

Напомним, в марте Национальный банк Украины оштрафовал Международный инвестиционный банк (МИБ) за нарушение законодательства о противодействии "отмыванию" средств, полученных незаконным путем на общую сумму 20,5 млн грн.