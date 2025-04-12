Мобільний зв’язок по-радянськи: митрополит ПЦУ пожалівся на Kyivstar

Наразі компанія не відреагувала на скарги

Митрополит Білоцерківський, речник Київської Митрополії ПЦУ Євстратій Зоря оголосив про припинення майже 20-річної співпраці з мобільним оператором Kyivstar. У своєму дописі він розповів, як спроба відновити електронну SIM-карту перетворилася на тривалий і безрезультатний процес, позначений байдужістю до клієнта.

Як зазначив чоловік у на своїй Facebook-сторінці, попри неодноразові звернення до представників компанії та надання всіх необхідних документів, процедура верифікації особи виявилась надмірно складною та безрезультатною.

За словами митрополита, навіть офіційна відмова установи виглядала абсурдно: Kyivstar посилався на те, що "відсутня інформація з фотокопіями кардхолдеру SIM-карти, на якому зображено цифри ICC-коду", хоча йшлося про електронну SIM-карту, яка ніколи не мала фізичного носія.

"Водночас кошти щомісячно списувати з рахунку за послугу, яка не надається, ніхто не забуває. І вивести залишок коштів із номеру неможливо, бо доступу до номера телефону немає", — поділився Євстратій Зоря.

Речник київської церкви порівняв свій досвід із радянськими реаліями, де на перший план виходила формальність, а не якість обслуговування. Він також додав, що можливість зберегти свій номер завдяки MNP (перенесення номеру) дозволяє обирати кращого оператора без зайвих втрат.

"Хоча і не планував цього, кажу компанії — прощавайте!", — додав Зоря.

Наразі компанія не відреагувала на скарги церковного служителя.

До слова, це вже не перший випадок, коли митрополит розриває давні відносини з великими структурами через незадовільний сервіс. 2 роки тому він припинив багаторічну співпрацю з одним із найбільших банків України з аналогічної причини — і, за його словами, жодного дня про це не пошкодував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один з абонентів прийняв пропозицію спробувати безкоштовно Київстар ТБ. Чоловікові не сподобалося й він вирішив відмовитися, запитавши, як це зробити в Kyivstar.