Клієнти Kyivstar готують акцію протесту проти підвищення тарифів та шантажують оператора

"Київстар" підвищив тарифи: причини та реакція користувачів.

Провідний український оператор телекомунікацій "Київстар" оновлює умови деяких тарифів передплати. Пояснюють вони це збільшенням своїх витрат на закупівлю генераторів, акумуляторів, щоб підтримувати свої мережі під час тривалих блек аутів.

Українці, які користуються послугами данного оператора обурені необґрунтованим підняттям цін на тарифи та вимагають їх зниження. Тим більш, ціна не дорівнює якості.

Наскільки зросли тарифи?

Згідно з офіційною інформацією від компанії, середнє підвищення тарифів становить 15-20%. Наприклад, тарифний план з базовим пакетом послуг, який раніше коштував 200 грн, тепер обходиться в 230-250 грн. Тарифи з більшим обсягом послуг подорожчали на 30-50 грн залежно від їхнього наповнення.

Для пенсіонерів "Київстар" пропонує спеціальний тариф "LOVE UA Комфорт". Його вартість у 2025 році становить 140 грн на місяць. У цей пакет входять:

60 хвилин для дзвінків на номери інших операторів;

Безлімітні дзвінки всередині мережі;

6 ГБ мобільного інтернету.

Компанія "Київстар" стверджує, що вклала в енергостійкість свої мереж понад 1,9 млрд грн. Також до цього спонукала економічна ситуація в країні. Зростання цін на електроенергію, пальне ті інших ресурсів, змушує оператора переглядати цінову політику.

Клієнти, незадоволені політикою "Київстар" та розглядають можливість переходу до інших операторів, зокрема до "Лайфселл" або "Водафон", які пропонують конкурентні умови. Деякі користувачі навіть закликають до флешмобу, пропонуючи відмовитися від паролів на Wi-Fi, аби мінімізувати залежність від мобільного інтернету.

"Київстар" запевняє, що підвищення тарифів — це вимушений крок для збереження якості послуг. Проте, чи вдасться компанії знайти баланс між економічними викликами та задоволенням потреб абонентів — покаже час.

Абоненти ж очікують, що мобільні оператори прислухатимуться до їхніх запитів і запропонують більш адаптивні тарифні плани.

Більшість українців скаржаться на поганий зв’язок та неякісний мобільний інтернет.

Раніше "Телеграф" писав, що Vodafon не може зробити дешеві тарифи для пенсіонерів.