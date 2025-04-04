Абонплата висока, а зв'язок нікудишній. Українець поскаржився на "Київстар" і отримав відповідь

За словами абонента, також дуже важко зв'язатися з оператором

Мобільний оператор "Київстар", втім, як і інші, часто стає об'єктом критики своїх клієнтів. Зокрема вони скаржаться на поганий зв'язок.

По це абонент розповів у коментарі на сторінці "Київстару" у соцмережі Instagram. Він розчарований якістю послуг за велику абонентську плату.

"Останні місяці у вас звʼязок дуже поганий. Часто буває не чути співрозмовника, постійно прикривається звʼязок, з першого разу не можливо додзвонитися. Абонентну плату ви знімаєте дуже високу, а звʼязку нормального немає", — пише клієнт.

Представник оператора відповів обуреному абоненту. Він попросив чоловіка вказати, де саме є проблеми зі зв'язком.

"Уточніть, будь ласка, область та назву населеного пункту, де спостерігаєте складнощі", — відповіли у "Київстарі".

Раніше "Телеграф" розповідав, що з 1 квітня по 30 червня 2025 року українські абоненти можуть отримати гігабітний інтернет без додаткової плати. Це стало можливим завдяки акції "Гігабітний бонус", яку запустив оператор "Київстар". Проте акція доступна не для всіх.