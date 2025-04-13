Стабильная работа и официальное оформление: одесским пенсионерам предлагают несложную работу

Одесским пенсионерам предлагают официальную работу со стабильной оплатой

Дополнение к пенсии в виде заработной платы остается важным для многих украинцев. В городе Одесса открылась вакансия кладовщика на складе детских товаров, доступная для людей пенсионного возраста.

Работа предполагает полную занятость с фиксированным графиком пять дней в неделю. Соответствующее объявление размещено на одном из популярных ресурсов поиска работы.

Рабочее место находится в районе Заставы-2 по улице Партизанской, 17, примерно в 3,8 км от центра города. Работодатель предлагает официальное трудоустройство со стабильной оплатой труда и прозрачной системой мотивации. Также работникам предоставляют возможности для профессионального развития.

Работать нужно пять дней в неделю — с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Следует отметить, что работу предлагают не только пенсионерам, но и студентам и людям с инвалидностью.

В обязанности кладовщика входит разгрузка и погрузка товаров, прием и размещение продукции на складе, поддержание порядка на рабочем месте и работа со складской техникой. На складе хранятся товары для детей: детское питание, сладости, бакалея и средства гигиены.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пенсионерам предлагают неплохую подработку. За 5 часов работы в день обещают 12 тысяч гривен.