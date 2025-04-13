Пасха под запретом: чем в СССР заменяли паски (фото)

Во времена религиозной оттепели альтернативой этому продукту стал кекс, который напоминал паску

Пасха в СССР была под запретом. В связи с этим в магазинах было попросту невозможно раздобыть и главный атрибут праздничного стола — паску.

"Телеграф" рассказывает о том, чем в советских магазинах заменяли паски. В то время шла и активная атеизация советских граждан. Большая масса людей мигрировала из деревень в крупные города, где в условиях коммунальной квартиры печь кулич было проблематично. С гонениями на церковь этот традиционный пасхальный хлеб попросту перестали выпекать.

Однако, во времена религиозной оттепели альтернативой этому продукту стал кекс "Майский" и кекс "Весенний". Они появлялись на прилавках некоторых магазинов аккурат перед пасхальной неделей и исчезали с прилавков после нее. По форме и содержанию они были похожи на паску, но изготавливались исключительно на заводах.

Многие утверждали, что кексы были невкусными. А выглядели они так:

Весенний кекс: фото - росСМИ (22-91.ru)

Напомним, ранее мы писали о каких пасхальных традициях забыли в Украине из-за СССР.

Также мы писали о том, как в СССР красили яйца на Пасху.