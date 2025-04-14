Заборгованість за комунальні послуги: де перевірити та чим загрожує
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Можна заплатити набагато більше, ніж сума боргу
Перевірити себе в реєстрі боржників дуже просто — послуга безкоштовна. Та в цей реєстр потрапляють тільки після відкриття провадження.
Повна інформація про заборгованість за комунальні послуги доступна у постачальника кожного виду послуг. Її можна дізнатися в особистому кабінеті або ж телефоном за наявності номера особистого рахунку.
Також інформація про заборгованість за комунальні послуги часто доступна у банку. Наприклад, ПриватБанк дає можливість за адресою підтягнути поточні нарахування та заборгованості та сплачувати їх.
Якщо накопичити борги за комунальні послуги — наслідки можуть бути доволі серйозними. Перше, з чим зіткнеться боржник — пеня за кожен день прострочки. Сума пені не може перевищувати суму боргу, але її потрібно сплатити.
Важливо знати: Кому пеню не нараховуватимуть та не відключатимуть послуги
Комунальники можуть відключити абонентів від послуги навіть за найменшу прострочку платежу. З деякими видами послуг — електрика та газ це зробити простіше, з опаленням ситуація складніша. Отримувачі субсидії можуть втратити виплату.
Комунальні служби також можуть подати до суду. За його рішенням виконавча служба:
- стягує борг із зарплати чи пенсії,
- накладає арешт на банківські рахунки,
- забороняє виїзд за кордон до повного погашення.
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