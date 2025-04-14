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Заборгованість за комунальні послуги: де перевірити та чим загрожує

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Сума боргу також є у квитанції Новина оновлена 14 квітня 2025, 10:56
Сума боргу також є у квитанції. Фото Колаж "Телеграфу"

Можна заплатити набагато більше, ніж сума боргу

Перевірити себе в реєстрі боржників дуже просто — послуга безкоштовна. Та в цей реєстр потрапляють тільки після відкриття провадження.

Повна інформація про заборгованість за комунальні послуги доступна у постачальника кожного виду послуг. Її можна дізнатися в особистому кабінеті або ж телефоном за наявності номера особистого рахунку.

Також інформація про заборгованість за комунальні послуги часто доступна у банку. Наприклад, ПриватБанк дає можливість за адресою підтягнути поточні нарахування та заборгованості та сплачувати їх.

Якщо накопичити борги за комунальні послуги — наслідки можуть бути доволі серйозними. Перше, з чим зіткнеться боржник — пеня за кожен день прострочки. Сума пені не може перевищувати суму боргу, але її потрібно сплатити.

Важливо знати: Кому пеню не нараховуватимуть та не відключатимуть послуги

Комунальники можуть відключити абонентів від послуги навіть за найменшу прострочку платежу. З деякими видами послуг — електрика та газ це зробити простіше, з опаленням ситуація складніша. Отримувачі субсидії можуть втратити виплату.

Комунальні служби також можуть подати до суду. За його рішенням виконавча служба:

  • стягує борг із зарплати чи пенсії,
  • накладає арешт на банківські рахунки,
  • забороняє виїзд за кордон до повного погашення.

Раніше "Телеграф" розповідав про величезні борги українців за кредитами. Система мікрокредитування часто має "драконівські" відсотки та покликана максимально заробити на клієнтах.

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#Борги #Комунальні послуги