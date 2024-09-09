Показував середній палець Зеленському і критикував Сирського: де зараз Гео Лерос і як він виглядає

Останнім часом нардеп перестав вести соцмережі та критикувати владу

Гео Лерос — український політик, який за короткий час свого депутатства встиг наробити галасу у медіапросторі. Він пройшов до Ради за списками партії "Слуга народу", був позаштатним порадником президента Зеленського. Однак незабаром почав критикувати і самого Зеленського, і Офіс президента загалом. Однак, останнім часом політик "притих", він не веде соцмережі і перестав публічно себе проявляти.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз 35-річний Гео Лерос, чим він займається та як виглядає на останніх фото у своїх соцмережах.

Гео Лерос та Микола Тищенко. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Гео Лерос — скандал із середнім пальцем та суди за цей жест

2019 року Гео Лерос був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга народу" номером 23 у списку як безпартійний. Спочатку він був членом фракції "слуг" у Парламенті, проте вже у 2020 році Гео Лерос був виключений із фракції "Слуга народу". Він почав активно критикувати владу Зеленського, у тому числі й у своїх соцмережах, які він активно вів на той час.

Найбільше політик запам’ятався українцям скандалом у Раді — він показав середній палець Зеленському прямо під час виступу біля трибуни Верховної Ради. Це сталося у 2021 році і за це Державне бюро розслідувань оголосило підозру у хуліганстві нардепу за непристойний жест у стінах Парламенту.

Гео Лерос. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Як виявилося, судові позови у цій справі досі тривають, але також додалися й інші. У 2023 році вже під час війни Рада усунула Гео Лероса від участі в засіданнях до кінця військового стану. Однак у відповідь на це нардеп подав позов і виграв справу — суд визнав незаконним рішення Верховної Ради щодо усунення Лероса.

Гео Лерос та Микола Тищенко. Фото: Ян Дорбносов, "Телеграф"

Гео Лерос зник із соцмереж, але ходить на засідання Ради

На своїх сторінках у Facebook та Instagram Гео Лерос практично з початку своєї депутатської каденції активно критикував чинну владу, називав Зеленського зрадником, а Єрмака "агентом фсб". Крім того, у лютому 2024 року Гео Лерос критикував у Facebook рішення про призначення Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних Сил України.

Також нардеп критикував Зеленського та його владу на особистому youtube-каналі, де має понад 300 тисяч підписників. Практично кожен ролик Лероса був присвячений проблемам в Україні, в яких, на думку нардепа, винний Зеленський та його оточення. Подібною критикою влади політик займався й у своєму телеграм-каналі.

Однак, як виявилося, приблизно в один час Гео Лерос раптом перестав вести соцмережі. Причому все одномоментно — і Facebook, і Instagram, і telegram-канал, і youtube-канал. Сталося це навесні 2024 року. Останні публікації нардепа датуються квітнем цього року і далі він перестав взагалі будь що публікувати в мережі.

При цьому відомо, що Гео Лерос продовжує відвідувати пленарні засідання Верховної Ради. Приміром, він був у списку тих, хто голосував за "церковний" закон 20 серпня 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає дружина скандального Шуфрича і що про неї відомо. Молодша на 20 років і народила трьох дітей.