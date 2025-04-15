ОККО арендовала целую сеть заправок. Почему этот год будет решающим для топливного рынка

Сергей Куюн говорит, что в 2025 году топливный рынок Украины ожидают серьезные трансформации

ОККО договорилась об аренде сети автозаправочных станций KLO, включающей 57 АЗС. Похоже, акционеры приняли сложное решение о выходе из рынка.

По данным директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюн, переговоры по аренде сети АЗС начались еще в декабре прошлого года.

Сеть KLO, основанная в 1995 году, в настоящее время насчитывает более 70 автозаправочных комплексов с собственными ресторанами, магазинами, кафе, мойками и зарядными станциями для электромобилей в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Львовской областях.

По словам Сергея Куюн, эксперта топливного рынка, KLO привлекает внимание потенциальных покупателей уже давно. "Реально классная сеть, самобытная, отдельные станции настоящие артобъекты. А главное – расположена в самом жирном регионе страны – столичном, который дает более 20% продаж по всей стране", – отмечает Куюн.

Причины сделки

По словам Сергея Куюна, после 2022 года KLO столкнулась с серьезными вызовами:

значительное падение продаж;

часть объектов оказалась в оккупации;

разрушение автозаправочных комплексов;

ограничение работы двух мощных комплексов на проспекте Бажана из-за закрытия Южного моста;

вражеская атака на нефтебазу компании, где могло храниться около 10 тысяч тонн бензина.

"Где-то окружили конкуренты, отдельные объекты оказались в оккупации, были разрушены и долго восстанавливались. Комплекс "Радуга" на Броварском сгорел из-за водителя-долбограя, влетевшего в колонки на полной скорости...

Самым мощным ударом стала вражеская атака на нефтебазу компании, где, по разным оценкам, могло быть до 10 тыс. т бензина (рыночная стоимость в $10 млн). И это не первая атака", — говорится в сообщении.

Эти события оказали существенное влияние на бизнес сети и могли стать причиной поиска новых форматов работы.

Особенности сети KLO

KLO известна не только как сеть автозаправок. По данным Википедии, у нее есть такие активы.

Сеть кафе KAWA Bar, "Борщ", ресторан "Борщ-бургер", грузинская хижина "Пили швили", ресторан "BuduБорщ" и Arka cafe-bar

Первый в Украине ресторан McDonald’s на территории автозаправочного комплекса открыт в октябре 2018 года.

Плавучая заправка – судно-бункеровщик "Полковник Мельник" для заправки судов на Днепре.

Компания реализует горючее производства Литвы (Orlen Lietuva) и Украины, в частности Шебелинского НПЗ, принадлежащего государственному предприятию Укргаздобычи.

Перспективы топливного рынка Украины

По оценкам эксперта, 2025 может стать решающим для топливного рынка Украины. Аренда KLO компанией ОККО является лишь частью происходящих в отрасли масштабных изменений.

Значительные трансформации ожидаются также в связи с будущей судьбой сети "Авиас", ANP и других заправок, ранее принадлежавших Игорю Коломойскому. Эта сеть, насчитывающая более 600 АЗС, а сейчас не работающая, может снова заработать. И это может больно ударить по конкурентам.

"Следуем за событиями, этот год будет решающим для топливного рынка. Единственные, относительно кого нет интриги, это ОККО и Укрнафта, они остаются. Относительно никого из остальной уверенности нет", — заключает Сергей Куюн.

Напомним, что о "Привате" как игроке на рынке можно забывать — Сергей Куюн. Осенью 2022 года государство национализировало полугосударственные "Укрнафту" и "Укртатнафту", которые были под контролем "Привата" с 2003 и 2007 годов соответственно. Сам Игорь Коломойский оказался за решеткой. С этого времени сеть начала буквально сыпаться.