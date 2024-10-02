Новий гравець? Стало відомо, хто купив майже 250 АЗС Коломойського

Новий власник каже, що він "не з олігархів"

Майже 250 АЗС, що раніше належали Коломойському і стали банкрутом, отримали нового власника. Мережу заправок придбали за 695,9 мільйонів гривень через систему електронних торгів СЕТАМ. Ця угода стала однією з найбільших на ринку нафтопродуктів України за останній час. Мережа має АЗС у більшості областей країни, за винятком Київської, Донецької та Луганської.

Раніше ці 245 автозаправних станцій контролював олігарх Ігор Коломойський. Йдеться про заправки брендів "Авіас", АNP, "Еліон" та "Юкон". Окрім того, до лота входять 33 земельні ділянки, пише "Економічна правда".

Покупцем виявилася маловідома компанія "Макс Енерго Ресурс". Її засновник та єдиний власник Ігор Супруненко повідомив, що фірма почала імпортувати пальне лише після початку повномасштабного вторгнення і не входить в жодні олігархічні групи. За його словами, "Макс Енерго Ресурс" закуповує нафту в Румунії та Греції. А сам каже, що нічим більше не займається, крім паливного бізнесу.

Супруненко зазначив, що частина придбаних АЗС перебуває в незадовільному стані. "Є заправки, які розбиті. Багато з них розукомплектовані — вкрадено обладнання, бензоколонки. Але інфраструктурно вони цілі", — розповів підприємець. Він додав, що деякі АЗС знаходяться на тимчасово окупованих територіях і повністю зруйновані.

Новий власник планує поступово відновлювати мережу. На першому етапі протягом пів року планується запустити 50-60 АЗС. Для реалізації проєкту компанія має намір інвестувати близько 1,2 мільярда гривень.

Однак не всі експерти поділяють оптимізм нового власника. Дмитро Льоушкін, бізнесмен та колишній власник мережі АЗС, скептично оцінює озвучені плани. "Загалом там не буде 25 тисяч літрів проливу на місяць ні через 3, ні через 5 років. Не буде там 70-100 дол. на тонні при запуску "як є" без прив'язки до будь-якої мережі чи концепції. Нічого там не буде", — заявив він. Льоушкін вважає, що оприлюднена інформація може бути "просто для народу", а реальна ситуація відрізняється від заявленої.

Варто зазначити, що середня вартість однієї АЗС у цій угоді склала менш як 70 тисяч доларів. Експерти ринку оцінюють цю ціну як доволі низьку, порівнюючи її навіть з вартістю аптеки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що частина українських заправок можуть закритися. За словами Ніни Южаніної, підвищення податків призведе до незворотних змін на ринку.