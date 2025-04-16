Пасха 2025 в Киеве: когда состоятся служения у католиков и протестантов, список храмов

Время и место проведения пасхальных богослужений в Киеве для католиков, протестантов и капуцинов в 2025 году

Пасха — праздник, символизирующий воскресение Иисуса Христа, победу жизни над смертью, и является важнейшим праздником в христианстве. Традиции празднования в Украине включают выпекание куличей, покраску яиц, освящение корзин с едой и участие в богослужениях.

Пасха — это переходный христианский праздник, дата которого ежегодно меняется в зависимости от астрономических явлений — весеннего равноденствия и первого полнолуния после него. Традиционно православные и католики определяют дату Пасхи по разным календарям, что приводит к разногласиям в датах празднования.

В 2025 году состоится редкое совпадение: православные и католики будут праздновать Пасху одновременно — 20 апреля. В последний раз такое совпадение было в 2017 году, а следующее ожидается в 2028 году. Это совпадение стало возможным из-за совпадения календарных расчетов по новоюлианскому (для православных) и григорианскому (для католиков) календарям.

Телеграф подготовил для своих читателей информацию о времени и местах проведения пасхальных богослужений в Киеве для католиков, протестантов и капуцинов в 2025 году.

Римско-католическая церковь — Кафедральный собор св. Александра

Адрес: Костельная улица, 17

В Приходе Св. Александра представили расписание богослужений на Пасхальное Триденствие.

17 апреля, четверг:

Утренняя молитва в 9:00.

18:30 — Литургия Господнего Ужина. Во время нее взрослые, прошедшие подготовку, впервые примут Святое Причастие.

После вечерней литургии можно оставаться на молитву до 22:00.

18 апреля, пятница

Утренняя молитва в 9:00.

18:30 — Литургия Страстей Господних.

Крестный путь в 17:40.

После Литургии можно молиться до 22.00. В этот день нужно соблюдать строгий пост.

19 апреля, суббота

Утренняя молитва в 9:00.

19:00 – Пасхальная Вигилия (торжественное богослужение с огнем). Просим взять с собой свечи и подставки, чтобы не запачкать лавки воском. После службы освятят пасхальные блюда.

20 апреля, воскресенье (Пасха)

7:30 — Утренняя Святая Месса.

Также службы состоятся в 10:00, 12:30, 14:00, 16:30 и 18:00.

После каждой Мессы будут освящать пасхальные яства. Больше информации – на стендах у выхода из церкви.

Немецкая евангелическо-лютеранская церковь Украины

Адрес: ул. Лютеранская, 22

20 апреля в 11.00 начнется праздничное пасхальное богослужение, после которого состоится пасхальный завтрак. Для гостей также выступит хор Святой Екатерины под руководством Ларисы Сорокопуд.

Церковь евангельских христиан-баптистов "Храм спасения"

Адрес: ул. Князя Всеволода Ярославича (Генерала Пухова), 4

Пасхальное воскресенье — это особое время, чтобы приобщиться к истории о любви, самопожертвовании и триумфе Христа. Поэтому Церковь евангельских христиан-баптистов всех присоединиться к праздничному богослужению в воскресенье, 20 апреля, в 10:00 в храме.

Приход Пресвятой Девы Марии Матери Церкви — Капуцины Киева

Адрес: бульвар Перова, 1-б

В предпасхальные дни верующих приглашают присоединиться к общей молитве и бдениям в храме. В Страстную Пятницу, 18 апреля, с 10:00 до 17:00 в Часовне хранения будет проходить адорация Иисуса в Пресвятом Таинстве. К молитве присоединятся братья капуцины, сестры назаретанки, аниматоры сообщества "Мараната", сообщество Домашней церкви, семьи с детьми и все желающие. В 17:30 начнется Крестный Путь.

Римско-католический приход св. Николая |

Адрес: ул. Большая Васильковская, 75

Литургии в Великий Четверг, Великую Пятницу и Великую Субботу будут начинаться в 19:00. В Великий Четверг возможность исповеди будет с 18:00 до начала Святой Мессы, а также после ее завершения. В Великую Пятницу и Великую Субботу исповедь будет продолжаться с 15:00, параллельно с адорацией Иисуса в Пресвятом Таинстве.

Освящение пасхальных яств состоится в субботу после пасхальной процессии, а также после каждой Святой Мессы в Пасхальное воскресенье.

В воскресенье Воскресения Господня и во II воскресенье Пасхи Евхаристии будут происходить по такому расписанию:

10:00;

11:10 (на испанском языке);

12:00 (на польском языке);

13:30;

18:00.

После Пасхальных праздников в храме начнутся Проводы. При выходе из храма уже можно взять карточки для поминальных записок и передать их в сакристию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где смогут освятить пасхальную корзину православные верующие. Вот список храмов ВЦУ по районам Киева.