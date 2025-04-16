Весна в этот день порадует: какой погоды ждать украинцам на Пасху

В Одессе будет наименее тепло

Пасха в 2025 году порадует украинцев приятной весенней погодой. На большей части страны ожидается солнечное небо и переменная облачность, без существенных осадков. В то же время, на западе ожидаются дожди.

Об этом говорится на карте Укргидрометцентра. Следовательно, температурные показатели будут достаточно комфортны как днем, так и ночью.

Согласно прогнозу, днем столбики термометров будут колебаться в пределах +19…+23 градусов, а в ночное время — от +7 до +12°C. Атмосферные условия в целом будут способствовать праздничным мероприятиям на открытом воздухе.

На западе Украины будет в основном ясно, хотя местами будет облачно. Температура днем будет достигать +20…+22°C, ночью – +9…+12°C. Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области охватят дожди. В то же время, погода будет несколько прохладнее — до +17…+20 и +20…+22 градусов днем.

Северные, центральные и восточные регионы будут сохранять относительно ясную погоду с теплым воздухом — днем ожидается до 23 градусов выше нуля, а ночью не ниже +8 градусов. На юге страны тоже будет тепло и переменно облачно с дневными температурами до +22°C и ночными — около +9…+11°C. В Одессе будет наименее тепло: от 15 до 17 градусов днем с отметкой "плюс", но без осадков.

Погода в столице

В Киеве прогнозируется переменная облачность, без дождя. Ветер будет слабым — 1-3 м/с ночью и 3-5 м/с днем. Температура будет колебаться от +11 градусов ночью до +23 днем – это идеальные условия для посещения храмов и прогулок по городу.

В целом 20 апреля синоптики прогнозируют весеннюю, солнечную и теплую погоду, что будет благоприятным для проведения Пасхи.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда непогода в Киеве может испортить настроение. Сначала в городе будет мокро и облачно, но позже столицу придет теплое солнце.