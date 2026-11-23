На початку 2000-х абоненти платили навіть за вхідні дзвінки

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Колись мобільний телефон був не просто засобом зв’язку, а справжнім символом статусу, на який доводилося довго відкладати гроші. Деякі популярні моделі коштували стільки, що їхня покупка могла обійтися українцям у кілька місячних зарплат.

Одним із таких бажаних гаджетів була легендарна Nokia 3310, яка на початку 2000-х запам’яталася українцям грою "Змійка", змінними панелями та тривалою роботою без підзарядки. Скільки коштував цей телефон і чому на нього доводилося збирати кілька зарплат, розповідає "Телеграф".

Скільки коштувала Nokia 3310 в Україні

На момент появи в Україні Nokia 3310 коштувала приблизно 130–150 доларів. За тодішнім курсом це становило близько 700–820 гривень. Для порівняння: наприкінці 2000 року середня зарплата українців була приблизно 230–250 гривень. Тобто найдорожчий варіант телефону міг коштувати понад три місячні зарплати.

У грудні 2000 року середня зарплата зросла до 296 гривень, а за підсумками 2001-го становила 311 гривень. Навіть тоді за Nokia 3310 довелося б віддати суму, приблизну до двох-трьох середніх зарплат.

Як українці економили на мобільному зв’язку

Не менш незвичними сьогодні здаються й ціни на мобільний зв’язок. У 2000–2001 роках хвилина розмови коштувала від 15 до 50 умовних одиниць.

А оскільки за вхідні дзвінки тоді теж доводилося платити, люди часто телефонували й одразу скидали виклик. Так з’явилися популярні "маячки" — спосіб дати знати про себе, не витрачаючи гроші на розмову.

У світі продали 126 мільйонів телефонів Nokia 3310 Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чим запам’яталася легендарна модель

Попри високу ціну, Nokia 3310 стала однією з найвідоміших моделей свого часу. Її представили у жовтні 2000 року, а загалом у світі продали 126 мільйонів таких телефонів.

Модель мала монохромний екран із зеленою підсвіткою та роздільною здатністю 84 на 48 пікселів. У телефоні були ігри "Змійка", Space Impact, Pairs II та Bantumi, а також редактор мелодій, у якому користувачі могли самостійно створювати рингтони.

Крім того, власники могли змінювати передню та задню панелі корпусу. У пам’яті телефону зберігалося лише 10–15 SMS, а довгі повідомлення на 459 символів фактично складалися з трьох звичайних SMS.

"Змійка" та змінні панелі допомогли Nokia 3310 стати впізнаваною моделлю свого часу Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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