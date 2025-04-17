Нафтогаз" отримав дозвіл на примусове стягнення коштів з Росії: про яку суму йдеться

Росія програла у Парижі

Французький суд визнав рішення міжнародного арбітражу про виплату Росією 5 мільярдів доларів "Нафтогазу". Ці гроші — компенсація за майно, яке Росія забрала в Криму після окупації півострова.

"Нафтогаз України" уже почав процес арешту російського майна у Франції на суму понад 120 мільйонів євро. Про це йдеться у заяві компанії.

"Паризький суд визнав і надав дозвіл на примусове виконання в Франції історичного рішення на 5 мільярдів доларів, винесеного арбітражним трибуналом у Гаазі проти Російської Федерації", — йдеться в повідомленні компанії.

Голова "Нафтогазу" Роман Чумак зазначив, що компанія координує процес стягнення коштів одразу в кількох країнах. Успішні дії вже тривають у Великій Британії та Фінляндії.

"Компанія залишається рішучою у своїх зусиллях повернути повну вартість присудженої компенсації та захистити права державних підприємств України на міжнародній арені", — підкреслив Чумак.

Судова справа розпочалась у жовтні 2016 року, коли "Нафтогаз" разом із шістьма іншими компаніями групи подав позов до арбітражу. У квітні 2023 року суд у Гаазі постановив, що Росія має виплатити компенсацію за незаконно захоплені активи "Нафтогазу" в Криму.

Рішення паризького суду в "Нафтогазі" назвали "ключовою юридичною перемогою у глобальній кампанії з примусового виконання". Російська сторона поки не прокоментувала це рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що штучну паніку щодо нестачі газу розганяє ексчиновник "Нафтогазу", який втік до Канади. Про це повідомив політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов.