Тендери для своїх та розкрадання на мільйони: хто і як по-чорному заробляє у "дочках" "Нафтогазу"

Менеджери дочірніх компаній Нафтогазу створили схеми розкрадання коштів

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" все частіше привертає до себе увагу правоохоронців і це не повинно дивувати. У дочірніх компаніях НАКу процвітає група менеджерів, яких давно підозрюють у розкраданнях державних коштів шляхом відкатів на держтендерах та крадіжки продукції. За даними "Телеграфа", незабаром за них можуть взятися всерйоз, і дехто вже відчув це.

Дива одного тендеру в "Укртрансгазі"

З 8 по 18 липня одна з дочірніх компаній НАК "Нафтогаз" — АТ "Укртрансгаз" проводила тендер майже на 220 млн грн. За ці гроші намагалися купити різне холодильне обладнання, необхідне для роботи підприємства.

Хоча рішення про переможця тендерний комітет ухвалив ще 18 липня (ним стало ТОВ "Авгеліт"), договір так і не укладено. З’ясувалося, що подані раніше деякі документи не відповідають вимогам тендеру. Чому це не з’ясувалося до перемоги компанії, і куди дивилися члени тендерного комітету – начебто загадка, але насправді все просто.

Перемогу у тендері ТОВ "Авгеліт" отримало запропонувавши мінімальну ціну серед усіх трьох учасників – 204,8 млн грн. Але на стадії укладання договору від компанії вимагали до 20 липня усунути порушення. Фінальні документи поки що так і не підписані.

Цікаво, що друге місце на конкурсі з пропозицією в 205,8 млн грн отримало ТОВ "СК Будінвест" — компанія, що здобула широку популярність завдяки журналістським розслідуванням та інтересу правоохоронців. З початку "Великого будівництва" фірма з Дніпра стала частим переможцем на держтендерах, вигравши підряди на них на 11 млрд грн.

Такий успіх компанії проект журналістських розслідувань Bihus.Info пояснює заступництвом з боку екс-куратора "Великого будівництва" Юрія Голіка. Останній виявився замішаним у гучній історії зі "зливом" даних НАБУ про розслідування розкрадань на держтендерах компанією "Будінвест інжиніринг". У справі також фігурує екс-губернатор Дніпропетровщини Валентин Резніченко, близьким другом якого є сам Юрій Голик, і близька подруга колишнього голови області, фітнес-тренер Яна Хлань.

Пильне зацікавлення правоохоронців призвело до того, що Юрій Голик навіть залишав Україну. Незабаром він повернувся і міг бути причетним до перемоги ТОВ "СК Будінвест" у черговому тендері. 22 липня компанія виграла конкурс на ремонт лікарні у Кривому Розі за 1,31 млрд грн.

Олександр Скляров – "Укртрансгаз" для радника Олексія Чернишова та друга Юрія Голіка

Невідомо, яким чином до керівництва АТ "Укртрансгаз" у 2023 році потрапив депутат Київської обласної ради від "Слуги народу" Олександр Скляров. Але дохід від підприємства, судячи із декларації, депутат отримує справно. Зарплата, премія та цільова допомога від підприємства принесли йому майже 3 мільйони гривень. За весь же 2022 рік депутат звітував про доход у 175 827 гривень пенсії.

Олександр Скляров Укртрансгаз

Уродженець Луганської області Олександр Скляров займався бізнесом, був членом Національної комісії з питань зв’язку та інформатизації України, а 2020-го подався у політику. З першого разу він став депутатом Київської обласної ради від партії "Слуга народу", а у листопаді того ж року став його головою.

Зауважимо, що на посаді спікера Київської обласної ради Олександр Скляров примудрився так роздратувати своїх колег, що вже у квітні 2021-го його було знято з посади. За проголосували 58 із 60 депутатів, які перебували тоді у сесійній залі.

Але що сприяло такому зльоту досі маловідомої та непублічної людини? Відповідь, ймовірно, лежить на поверхні – близькі стосунки із тодішнім головою Київської облдержадміністрації Олексієм Чернишовим. Олександр Скляров встиг побувати радником губернатора, потім і його першим заступником, поки той не став спершу міністром розвитку громад та територій, а згодом і головою НАК "Нафтогаз України". Ймовірно, саме Олексій Чернишов і допоміг своєму колишньому підлеглому потрапити до "Укртрансгазу" на таку чималу зарплату після того, як у бізнесі та політиці його друг зазнав фіаско.

Як писали ЗМІ, у бізнесі Олександр Скляров фактично банкрут – обидві фірми, які йому належать – ТОВ "Велдан" і "Принум", проходять процедури банкрутства і повинні кредиторам мінімум 50 млн грн.

Також не може він розраховувати і на продовження своєї політичної кар’єри, оскільки в нього виявилося чимало супротивників у Київській обласній організації партії "Слуга народу". І головним із них став народний депутат України Олександр Дубинський, підозрюваний нині у держзраді.

Як стверджував нардеп, ще 2022 року Скляров намагався повернутися в крісло голови Київської обласної ради, але невдало. Ще до свого арешту Олександр Дубинський домігся відкриття проти Олександра Склярова справи про державну зраду.

У той же час, не можна сказати, щоб Олександр Скляров у своїх зв’язках замикався лише на нинішню владу, він умів товаришувати з усіма "на перспективу". Наприклад, позичав майбутньому голові НБУ Валерії Гонтарєвій 430 тисяч доларів. Борг було погашено у 2013-му році.

Дубинський також стверджував, що Скляров є близьким другом Юрія Голіка. Справді, ще на стадії виборів у 2020 році майбутній депутат Київоблради гаряче підтримував "Велике будівництво".

Словом, якщо Голіку захотілося допомогти ТОВ "СК Будінвест" перемогти у тендері для "Укртрансгазу", він мав до кого звернутися. От тільки чи не підставляє тим самим сам депутат свого друга та начальника – голову "Нафтогазу" Олексія Чернишова?

Вихід з "Укргазвидобування" — чому компанію покинув її директор

Але не тільки в "Укртрансгазі" можна знайти людей, які плутають свою кишеню та державну. Чимало таких і в іншій "дочці" НАК "Нафтогаз" — "Укргазвидобування".

Найбільший видобувач природного газу в Україні вкотре втратив своїх топ-менеджерів, серед яких голова правління Олег Толмачов.

Його призначення в січні 2023 року супроводжувалося яскравими деталями біографії менеджера, який здобув освіту "нафтова хімія" в США та попрацював у таких компаніях як BP America, Chesapeake Energy, EnCana Oil & Gas USA, Eclipse Resources та Montage Resources. До свого призначення він уже два роки відповідав за розвідку та видобуток у "Нафтогазі".

На новій посаді Толмачов щосили намагався довести ефективність своєї роботи — "Укргазвидобування" похвалився зростанням добового газовидобутку на 3,3 млн кубометрів, запуском 5 газових свердловин із видобутком 600 000 кубометрів палива на добу. Щоправда, виявилося, що "нові" свердловини були відкриті на родовищі, що працює з 1970-х років.

Та й його американський досвід роботи виявився двояким. Наприклад, американська газовидобувна компанія Eclipse Resources збанкрутувала і тепер працює під іншою назвою – Montage Resources.

Екс-керівник Укргазвидобування Олег Толмачов

Як з’ясував Цензор. Нет, вже під час війни з Росією особистим помічником Олега Толмачова була така собі Дарія Таранова. Дівчина не лише виявилася уродженкою російського міста Курськ, а й мала російське громадянство, отримане у 2015 році. У компанії спершу намагалися виправдатися, проте на вимогу СБУ помічницю Толмачова було звільнено.

Але справжнім "дзвінком" став скандал із директором газопромислового управління "Шебелинкагазвидобування" Андрієм Охотниковим, який звинуватив Толмачова в перешкоджанні його роботі. І це при тому, що "Шебелинкагазвидобування" видобуває до 2/3 всього газу, який сьогодні дістає з надр України "Укргазвидобуванням".

В інтернеті можна знайти інформацію, що Охотніков обурювався організацією безпеки праці та порушення режиму експлуатації свердловин, що виливається в падіння якості газу, що видобувається, і зростання небезпеки для працівників компанії. Видання Bastion.tv звертає увагу на зростання штрафів від ТОВ "Оператор ГТС України", накладених на "Укргазвидобування". Зі 140 млн грн за весь 2021 рік вони зросли до 307 млн. грн у 2022-му, та 240 млн. грн. за один місяць 2024-го.

Ймовірно, Олег Толмачов вирішив не випробовувати долю і наприкінці червня пішов із компанії за власним бажанням. Як пізніше наголосив у своєму інтерв’ю голова НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, гендиректор "Укргазвидобування" звільнився з особистих причин і виїхав до США, звідки може працювати вже в НАКу.

Таке швидке звільнення з від’їздом закордон виглядає вельми підозрілим – чи все гаразд у газовому господарстві компанії? Чи не вимагає вона аудиту, як власне і має бути під час догляду керівництва?

"Телеграф" звернувся до НАК "Нафтогаз" та Кабінету міністрів України із запитами, в якому поцікавився – проводився чи проводитиметься аудит в "Укргазвидобуванні" за підсумками керівництва ним Олегом Толмачовим. Якщо йому подумують запропонувати роботу в "Нафтогазі", було б добре зрозуміти – наскільки він був ефективним на колишній посаді.

Любитель землі та піску – депутат від "Слуги народу" Геннадій Слєпцов

Приблизно на півроку у питанні виходу з роботи випередив голову "Укргазвидобування" директор із земельних відносин та взаємин із громадами Геннадій Слєпцов. Він залишив свою посаду у січні 2024 року.

Взагалі, поява в газодобувній компанії Геннадія Слєпцова викликає стільки ж питань, як і робота в ній згаданого вище Олександра Склярова. Сам Геннадій Слєпцов також є депутатом Київської обласної ради та успішним підприємцем. Щоправда, як стверджують деякі ЗМІ, саме Скляров і міг допомогти колезі по обласній раді та партії потрапити в "Укргазвидобування" — за 100 тисяч доларів.

Але в чому сенс для Геннадія Слєпцова роботи в держкомпанії, коли, за даними аналітичного сервісу YouControl, він володіє 15 компаніями, і вони зовсім не банкрути. Судячи з декларації, за 2023 рік він заробив в "Укргазвидобуванні" 3,15 млн грн. Лише дивіденди від однієї з його компаній – ТОВ "Конкорд-трейд" принесли йому 3,4 млн грн. І зауважимо, що це не найбільший дохід у декларації депутата.

Геннадій Слєпцов

В "Укргазвидобуванні" Геннадій Слєпцов відповідав за земельні питання, до яких депутат ставиться дуже трепетно. Так, у Київській обласній раді очолив постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури та транспорту.

На самого депутата записано 14 земельних ділянок та ще 27 належать його дружині Олені Слєпцової, а це гектари землі на Київщині. Не виключено, що деякі з них тепер уже на той момент співробітник "Укргазвидобування" міг отримати з порушенням закону. Так, влітку 2022 року прокуратура проводила у нього обшуки у справі про розкрадання землі на Дніпровській дамці у районі Вишгороду Київської області.

У подібній ситуації "Укргазвидобування" просто необхідний аудит земельних ділянок, що належать компанії – чи всі вони на місці і, як і раніше, є її власністю.

За нашими даними, останні місяці свого перебування в "Укрназдобичі" Геннадій Слєпцов пропонував "вирішувати питання" вже не тільки підрядникам, а й бажаючим виграти тендер за свій відсоток від угоди. Причому натякав на повноваження, дані йому зверху, а хто це міг бути окрім Олега Толмачова, який тоді ще працював? Ймовірно, настільки неприкрите здирство і могло бути причиною виходу Слєпцова з УГВ.

Зауважимо, що крім операцій із землею Геннадій Слєпцов відзначився і на ниві користування надрами України. Так, компанії "Гамма Девелопмент" належить спецдозвіл на користування ділянкою кварцового піску для виробництва скла, яку компанія отримала у травні 2024 року. А 25% "Гамма Девелопменту" належить дочці депутата Алісі Слєпцової. Свою частку в компанії Геннадій Слєпцов передав дочці в лютому 2023 року, якраз перед приходом на роботу в "Укргазвидобування".

Максим Горбатюк – вирішувала тендерів "Укргазвидобування" та спеціаліст з "комерційного відбору газу"

Наступний менеджер, без якого "Укргазвидобування" та Олексій Чернишов могли б обійтися – комерційний директор компанії Максим Горбатюк. Раніше ми докладно писали про його діяльність.

Тут і робота в кредитній спілкі, через яку виводили гроші банку-банкрута "Терра", та податкові борги у бізнесі на десятки мільйонів гривень. Але справжня вершина – кураторство роботи націоналізованої мережі АЗС Glusco, коли НАК "Нафтогаз" на управління ліквідним паливним бізнесом витратив у 12 разів більше, ніж заробив.

Але все це не завадило Максиму Горбатюку стати комерційним директором "Укргазвидобування", що самому підприємству коштувало сотні мільйонів гривень закупівель у структур, пов’язаних із російським бізнесменом Мусою Бажаєвим. Або зниженням доходів від видобутку газу.

Комерційний директор Укргазвидобування Максим Горбатюк

Але останнім часом на тендерах "Укргазвидобування" стали відбуватися дедалі незрозуміліші речі. Так, фактично монополістом у постачанні підприємству баритового концентрату та тампонажного цементу стало таке собі ТОВ "Торгівельна трубна компанія" або просто ТТК. З 22 березня 2023 року компанія примудрилася виграти на тендерах держпідприємства понад 1 млрд грн., з яких майже 600 млн припали саме на матеріали для буріння. Причому абсолютно всі свої перемоги на тендерах ТТК здобуло лише на аукціонах "Укргазвидобування".

Для необізнаних слова баритовий концентрат і тампонажний цемент нічого не скажуть, а тим часом це базові речі, без яких буріння свердловин для видобутку газу просто неможливе. На основі мінералу бариту створюють спеціальну суміш, в якій власне бур та робить свердловину для майбутнього видобутку газу. Тампонажний цемент потрібен для безпечної роботи свердловини.

Зрозуміло, що вимоги до таких матеріалів є особливо суворими, але що насправді?

У травні 2024 року проходить тендер на постачання 5000 тонн баритового концентрату, в якому ТОВ "Фенікс-контакт" пропонує найкращу ціну — за початкової ціни 88,3 млн грн., фірма просить за свій товар 80,3 млн грн. Проте тендерний комітет "Укргазвидобування" віддав перевагу ТОВ "ТТК", яке просило за свій товар на 700 тисяч гривень більше.

Також "Фенікс-контакт" намагався довести, що "ТТК" порушив правила тендеру, запропонувавши товар, який не відповідав вимогам аукціону. Концентрат бариту "ТТК" був дрібніший, що могло призвести до проблем при бурінні.

ТОВ "Фенікс-контакт" подало скаргу до Антимонопольного комітету, але не знайшло там підтримки.

Загалом, за даними проекту "Наші гроші", після того, як баритовий концентрат "Укргазвидобування" почала постачати "ТТК", у доларовому еквіваленті він одразу подорожчав у 1,5 раза – з 362 до 565 доларів за тонну.

Зауважимо, що саме у 2023-му році – коли розпочався тендерний зліт "ТТК", в "Укргазвидобуванні" з’явився Максим Горбатюк.

Безпека махінацій із газом під контролем екс-співробітника СБУ Андрія Киричишина

Здавалося б, якщо в "Укргазвидобуванні" процвітають сумнівні операції, внутрішня безпека компанії повинна б зацікавитися ними – адже це її прямий обов’язок.

Керує внутрішньою безпекою "Укргазвидобування" не менш цікава людина – колишній начальник одного із відділів СБУ Андрій Киричишин. Свого часу його було люстровано зі служби, як стверджували – за "комерційне кришування" столичної, скажімо так, "сфери дозвілля".

Заступник директора Укргазвидобування Андрій Киричишин

Однак без роботи був недовго – і влаштувався в авіаційну галузь, де доріс до заступника директора з питань авіаційної безпеки в "Украероруху". Саме з цієї посади він і пішов до "Укргазвидобування" на по суті аналогічну посаду.

Втім, зі своїми прямими обов’язками служба безпеки Укргазвидобування справляється погано. Так, у травні правоохоронці Полтавщини накрили трьох співробітників підприємства, які вкрали дві тонни газового конденсату. І, як писали у прокуратурі, розкрадання відбувалися протягом щонайменше двох місяців.

Але, як стверджує сайт Bastion.tv, ці розкрадання пояснювалися тим фактом, що конденсат працівники крали не для себе і не від себе, а були частиною організованої на підприємстві системи. Наприклад, на Моспанівському газовому родовищі (Харківська область) у 2024 році в дренажній системі було виявлено 16 тонн неврахованого конденсату.

Проте, керівник філії ГПУ "Шебелинкагазвидобування" Віталій Підлісний не був притягнутий до відповідальності, а цей інцидент був прихований. Або служба безпеки на чолі з Андрієм Киричишиним не змогла нічого знайти або не захотіла. У другому випадку можна говорити про наявність на підприємстві "даху" для таких розкрадань. А от у Полтавській області цей "дах" втрутитися не встиг, і крадіжки конденсату на "Укргазвидобуванні" стали надбанням Інтернету.

А тим часом 16 неврахованих тонн конденсату це щонайменше півмільйона гривень, адже за даними Української енергетичної біржі ціна на конденсат у липні коливалася від 33 до 48 тисяч гривень за тонну. І це лише один такий приклад. Скільки ж їх насправді та в яку суму обчислюються збитки "Укргазвидобування" — невідомо. Також загадкою залишаються і доходи учасників схем із газом, адже до газового конденсату любить виявляти інтерес і згаданий вище Максим Горбатюк.

Зв’язок між комерційним директором та головою служби безпеки "Укргазвидобування" можна простежити і в тому самому кейсі компанії "ТТК". Як вдалося з’ясувати "Телеграфу", у травні 2024 року комісія держпідприємства провела дослідження цементу, купленого у "Торгової трубної компанії". За підсумками обстеження складено акт, у якому прямо написано, що поставлений цемент не відповідає одній із вимог тендеру. Тобто купувати його не можна було.

Що у відповідь на це робить служба безпеки підприємства? Андрій Киричишин пише доповідну, що лабораторія, яка проводила дослідження — "Український науково-дослідний інститут природних газів", прострочила акредитацію з дослідження природного газу. Для вирішення проблеми він пропонує створити робочу групу та провести службову перевірку цього факту, оскільки лабораторія входить до складу "Укргазвидобування".

Саме "Український науково-дослідний інститут природних газів" і провів дослідження кріпильного цементу, що надійшов від "ТТК", і визнав його погану якість. Але чомусь лабораторію слід перевіряти, адже обстежили вони не природний газ, акредитацію на який, як пише Андрій Киричишин, вони втратили. Вести дослідження кріпильного цементу Інститут може бути без обмежень. Не виключено, що цим на керівництво та співробітників буде чинитися тиск, щоб надалі подібних результатів досліджень не було. Менш ніж за 1,5 роки "співробітництва" з "Укргазвидобуванням" ТОВ "ТТК" заробило на тендерах 1 млрд грн.

Але, можливо, скоро це стане надбанням не лише ЗМІ, а й суспільства, оскільки командою "ефективних" менеджерів дочок НАК "Нафтогазу" активно цікавляться правоохоронці. Більше того, незабаром за одним із таких епізодів можуть з’явитися офіційні підозрювані. Загалом було б логічним, якщо Чернишов, який не приховує своїх прем’єрських амбіцій, спершу навів лад у підконтрольному йому Нафтогазі та його доньках. За вказаними фактами ми надіслали запит особисто голові НАКу.