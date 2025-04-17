Россия проиграла в Париже

Французский суд признал решение международного арбитража о выплате Россией 5 миллиардов долларов "Нафтогазу". Эти деньги — компенсация за имущество, которое Россия забрала в Крыму после оккупации полуострова.

"Нефтегаз Украины" уже начал процесс ареста российского имущества во Франции на сумму более 120 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении компании.

"Парижский суд признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение во Франции исторического решения на 5 миллиардов долларов, вынесенного арбитражным трибуналом в Гааге против Российской Федерации", — говорится в сообщении компании.

Глава "Нефтегаза" Роман Чумак отметил, что компания координирует процесс взыскания средств сразу в нескольких странах. Успешные действия уже продолжаются в Великобритании и Финляндии.

"Компания остается решительной в своих усилиях вернуть полную стоимость присужденной компенсации и защитить права государственных предприятий Украины на международной арене", — подчеркнул Чумак.

Судебное дело началось в октябре 2016 года, когда "Нафтогаз" вместе с шестью другими компаниями группы подал иск в арбитраж. В апреле 2023 года суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию за незаконно захваченные активы "Нафтогаза" в Крыму.

Решение парижского суда в "Нафтогазе" назвали "ключевой юридической победой в глобальной кампании по принудительному исполнению". Российская сторона пока не прокомментировала это решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что искусственную панику относительно нехватки газа разгоняет бежавший в Канаду эксчиновник "Нафтогаза". Об этом сообщил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.