"Нафтогаз" получил разрешение на принудительное взыскание средств с России: о какой сумме идет речь
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Россия проиграла в Париже
Французский суд признал решение международного арбитража о выплате Россией 5 миллиардов долларов "Нафтогазу". Эти деньги — компенсация за имущество, которое Россия забрала в Крыму после оккупации полуострова.
"Нефтегаз Украины" уже начал процесс ареста российского имущества во Франции на сумму более 120 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении компании.
"Парижский суд признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение во Франции исторического решения на 5 миллиардов долларов, вынесенного арбитражным трибуналом в Гааге против Российской Федерации", — говорится в сообщении компании.
Глава "Нефтегаза" Роман Чумак отметил, что компания координирует процесс взыскания средств сразу в нескольких странах. Успешные действия уже продолжаются в Великобритании и Финляндии.
"Компания остается решительной в своих усилиях вернуть полную стоимость присужденной компенсации и защитить права государственных предприятий Украины на международной арене", — подчеркнул Чумак.
Судебное дело началось в октябре 2016 года, когда "Нафтогаз" вместе с шестью другими компаниями группы подал иск в арбитраж. В апреле 2023 года суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить компенсацию за незаконно захваченные активы "Нафтогаза" в Крыму.
Решение парижского суда в "Нафтогазе" назвали "ключевой юридической победой в глобальной кампании по принудительному исполнению". Российская сторона пока не прокомментировала это решение.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что искусственную панику относительно нехватки газа разгоняет бежавший в Канаду эксчиновник "Нафтогаза". Об этом сообщил политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов.