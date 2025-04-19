"Великоднє перемир’я" Кремля. Коли почнеться та які умови висунув Путін

Кремль хоче "продемонструвати свою готовність" до миру

Оголошене очільником Росії Володимиром Путіним "Великоднє перемир'я" має кілька умов, висунутих Україні. Не дотримання їх буде "загрожувати" припиненням "режиму тиші" Кремля.

"Телеграф" зібрав головні умови "Великоднього перемир'я". Воно має тривати майже дві доби, до 21 квітня.

Путін оголосив своєрідний "режим тиші" напередодні великого православного свята Великодня, яке святкують 20 квітня. Цей "жест" вияв "гуманності" Кремля, який має "продемонструвати світу готовність" РФ до миру. "Великодній режим тиші" діятиме з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Умови "Великоднього перемир'я" Путіна

з 19 по 21 квітня обидві сторони, українська та російська, мають припинити усі бойові дії в Україні та Росії.

"перемир'я Путіна" поширюється лише на фронт, про ракетні атаки в Кремлі не казали.

будь-яка "провокація" чи "порушення" з боку України потягнуть за собою "швидку відповідь Кремля".

Росія сама визначає рамки "порушень та провокацій" і відповідатиме на них так, як вважає за потрібне.

Зауважимо, що у Міноборони Росії та в Кремлі не уточнювали, що саме вважають "порушенням режиму тиші".

Раніше "Телеграф" розповідав, що штучний інтелект вже робив прогнози щодо "Великоднього перемир'я". Дізнайте, чи справдились вони.