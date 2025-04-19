Путін і раніше оголошував про "перемир’я": нардеп нагадав, чим вони закінчилися

Нардеп нагадав, як росіяни вже двічі дурили Україну з "перемир’ями"

Росія вже щонайменше двічі заявляла про запровадження так званого "перемир’я". Тоді вона не припиняла обстрілів навіть попри свої обіцянки.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко ("ЄС") у своєму telegram-каналі. За його словами, епізоди відбувалися у 2022 та 2023 роках.

"5 січня 2023 року Путін вже намагався показати, який він "вєлікій християнин" і оголошував про різдвяне припинення вогню на 36 годин. Тоді ніякого припинення вогню не було, штурми продовжилися. А 6 січня Росія обстріляла Херсон", — повідомив він.

Ще один епізод був 21 квітня 2022 року, коли Кремль скасував штурми Азовсталі, проте бомбардування заводу все одно продовжилося.

Гончаренко переконаний, що Путін зараз хоче виграти час і "дає пас" президенту США Дональду Трампу, побоюючись, що той запровадить вторинні санкції.

"Вони (США, — ред.) вдарять по тіньовому флоту, тоді буде дуже веселий настрій. Ось він (Путін, — ред.) і вирішив зробити хід. Але цей хід означає, що він таки боїться Трампа" — вважає нардеп.

До речі, одразу після оголошення "перемир’я" росіяни атакували Херсон, через що там горить кілька квартир у багатоповерховому будинку.

Як повідомлялося раніше, 16 квітня закінчився термін 30-денного "енергетичного" перемир’я. За цей час українські енергетичні об’єкти зазнали російських обстрілів понад 30 разів.