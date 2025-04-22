Від Бахмуту до БЕБ: чому бойовий офіцер хоче стати директором Бюро?

"Моя ціль — створити БЕБ, який стане справжнім інструментом змін для захисту чесного бізнесу"

Війна породжує нових героїв і водночас повертає нам тих, хто був поряд завжди. Серед них — бойовий офіцер та кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України, Ігор Шепетін.

Його історія — це розповідь про шлях юриста, офіцера та багатодітного батька, який у вирішальний момент узяв до рук зброю, захищаючи Батьківщину, а потім вирішив знову стати на варту держави, але вже у справі економічної безпеки. Як полковник СБУ, учасник битви за Бахмут прийшов до рішення стати директором БЕБ.

Ігор народився 16 червня 1987 року у невеликому селищі Червоноармійськ на Житомирщині у родині військового. Після закінчення школи пішов по стопах батька й обрав цілком конкретний вектор: вступив до Інституту підготовки слідчих кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого, де здобув диплом магістра права.

По завершенні академії у 2009 році Шепетін розпочав кар’єру в Службі безпеки України. Спочатку працював у Головному слідчому управлінні, потім перейшов до боротьби з корупцією та організованою злочинністю, зокрема в податкових органах. Саме в ті роки Шепетін зустрів свою дружину Катерину, зараз у них троє дітей — Володимир, Злата і Лев. Шепетін постійно говорить, що родина є його головним джерелом мотивації.

У 2017–2018 роках Шепетін очолював управління внутрішньої безпеки ДФС у Києві, а 2018–2021 роках був першим заступником начальника Головного управління власної безпеки ДФС України. Це передбачало конфлікти з людьми, які звикли шукати "обхідні шляхи" й не гребували тиском чи погрозами.

"Тоді я бачив, наскільки різноманітними можуть бути корупційні схеми, і скільки сил потрібно, щоб їх руйнувати зсередини", — розповідає Шепетін.

Війна.

Ще із 2015 року під час служби в СБУ брав участь в антитерористичній операції та операції обʼєднаних сил, де виконував бойові завдання. Тому коли в лютому 2022-го розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, Ігор Шепетін, на той час чинний полковник СБУ, вступив до лав Збройних сил України та очолив щойно створений 135-й окремий батальйон 114-ї бригади ТрО Київської області. Багато офіцерів із його оточення перейшли в бойові підрозділи, розуміючи: в цей момент немає важливішої справи, ніж оборона рідної землі.

Ігор Шепетін

"Ми об’єдналися, бо була одна мета – боронити нашу землю, наші домівки та наших дітей. Ми використовували професійні навички, набуті до війни, щоб організувати процеси. У батальйоні в нас усі — добровольці", — згадував він в одному зі своїх інтерв’ю, описуючи перші дні формування підрозділу.

Його батальйон брав участь у найгарячіших боях — спочатку Київської області, а потім на Донбасі, зокрема в боях за Бахмут. Ці бої стали одними з найзапекліших на фронті та водночас найскладнішими.

"В Бахмуті був найскладніший вид бою, бої в місті через високий рівень ворожої артилерії та суцільні вогневі вали. Складно було, але ми розуміли, що тримати цей рубіж — критично важливо", — розповідав Ігор. На вулицях розбомбленого міста бійці під його командуванням протистояли регулярним військам РФ та найманцям ПВК "Вагнер".

У цих боях Шепетін дістав поранення, та після реабілітації знову повернувся до бійців. Присутність командира на передовій мала колосальне значення.

"Хлопці мені часто говорили, що коли бачать мене поруч, це надає їм упевненості й відчуття, що ми разом долаємо складнощі фронту", — зізнавався Ігор. Та й сам він визнає, що присутність на лінії вогню тримає в тонусі й стимулює до дій. За мужність та відвагу під час бойових дій міністр оборони України відзначив його нагородою "За поранення". Також Ігор має чимало інших відомчих нагород, включно з вогнепальною зброєю від ГУР МО та подякою Прем’єр-міністра.

"Тут кожна нагорода — це не лише персональне досягнення, а подяка всьому моєму підрозділу", — скромно каже командир. За майже два роки надважких боїв 135-й батальйон під проводом Шепетіна виділявся чіткістю дій та згуртованістю, отримуючи підтримку міжнародних добровольців і бізнес-спільноти в тилу.

"Ми трималися завдяки відчуттю справедливості, — кажуть бійці. — Знали, що командир із нами та завжди відстоює принцип прозорості". У батальйоні згадують історію про американського добровольця, ветерана "зелених беретів", який загинув під Бахмутом. Шепетін дуже цінував внесок іноземців, які приїздили навчати українських бійців. Він говорить: "Це надихає, що людина з іншого континенту може приїхати й стати з тобою пліч-о-пліч".

Були й ситуації, коли треба було проявити не лише мужність, а й хитрість. Аеророзвідка відігравала вирішальну роль: батальйон працював у тісній координації з артилеристами, передаючи точні дані про розташування сил противника. "Ми знищили достатньо живої сили ворога, зокрема сумнозвісної ПВК "Вагнер". Можете не сумніватися: Бахмут перемолов "вагнерів", — резюмує Шепетін.

Ігор Шепетін

Повернення в СБУ і новий виклик

У листопаді 2023 року, коли загроза масштабного наступу на Київ минула і ситуація на фронті набула поточного стану, Ігоря наказом керівництва повернули на службу до СБУ. Утім, залишатися осторонь викликів, що стоять перед країною, він не міг — особливо після того, як на власні очі побачив, як важливе стабільне фінансове підґрунтя під час війни. Адже проблеми корупції та схематозів у державних органах безпосередньо впливають на обороноздатність та майбутнє.

У 2025 році стартував конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки. Цей відносно новий орган мав стати ключовим гравцем у протидії економічним злочинам, але суспільство очікувало від нього більшого рівня прозорості й ефективності. Для України, яка намагається задовольнити вимоги ЄС і МВФ, перезапуск БЕБ є одним із центральних пунктів порядку денного.

Шепетін вже потрапив до списку фіналістів відбору, успішно склавши тести на інтелектуальні здібності, управлінські навички та знання законодавства.

"Моя ціль — створити БЕБ, який стане справжнім інструментом змін для захисту чесного бізнесу, в тому числі від недобросовісної конкуренції порушників закону. Ми маємо дати підприємцям прогнозовані правила гри, а не будувати бар’єри. Я готовий використати весь свій досвід, щоб цей процес став реальністю", — пояснює Шепетін свою мотивацію.

Ігор Шепетін

Полковник переконаний, що наявні прогалини бюро — дублювання функцій з іншими органами, недостатня довіра бізнесу, брак чітких ІТ-інструментів — можна виправити аналітичною роботою і прозорою взаємодією з суспільством.

"Фронт дуже яскраво продемонстрував мені, наскільки економіка важлива, наскільки нормальна робота бізнесу важлива для безпеки держави. Це елементарно: не буде коштів — не буде ні нормального озброєння, ні медикаментів, ні зарплат військовим. Тому коли повернувся, вирішив, що тут, у тилу, триває боротьба за адекватні правила гри для економіки, і я хочу її продовжувати вже у БЕБ", — ділиться Ігор своєю мотивацією.

Результати конкурсу на директора БЕБ мають стати відомі до кінця червня 2025 року. Ця подія перебуває під прискіпливим наглядом міжнародних партнерів, представників ЄС і МВФ, адже прозорий відбір свідчитиме про готовність України до глибоких інституційних реформ. У випадку перемоги Шепетін обіцяє залучити бізнес-асоціації, ветеранські організації та громадськість, аби зробити БЕБ "розумною службою" — одночасно каральним органом для шахраїв, але й сервісом для доброчесних підприємців.

Шепетін переконаний, що на державну службу має йти якомога більше людей, які мають бойовий досвід.

"Так, я вважаю дуже важливим для себе бути ветераном, який власним прикладом показав, що захист держави не припиняється тоді, коли ти знімаєш військовий однострій. Я просто роблю те, що повинен. Вдома чекає дружина і троє дітей. Мені не має бути соромно перед ними. Для мене важливо, щоб мої діти були у безпеці, а для цього Україна має бути сильною", — говорить Шепетін.