От Бахмута до БЭБ: почему боевой офицер хочет стать директором Бюро?

Моя цель — создать БЭБ, который станет настоящим инструментом изменений для защиты честного бизнеса"

Война рождает новых героев и в то же время возвращает нам тех, кто был рядом всегда. Среди них — боевой офицер и кандидат на должность директора Бюро экономической безопасности Украины, Игорь Шепетин.

Его история — рассказ о пути юриста, офицера и многодетного отца, который в решающий момент взял в руки оружие, защищая Родину, а затем решил снова стать на стражу государства, но уже в деле экономической безопасности. Как полковник СБУ, участник битвы за Бахмут пришел к решению стать директором БЭБ.

Игорь родился 16 июня 1987 года в небольшом поселке Красноармейск Житомирской области в семье военного. После окончания школы пошел по стопам отца и выбрал вполне конкретный вектор: поступил в Институт подготовки следственных кадров для Службы безопасности Украины Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, где получил диплом магистра права.

После завершения академии в 2009 году Шепетин начал карьеру в Службе безопасности Украины. Сначала работал в Главном следственном управлении, затем перешел к борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в частности, в налоговых органах. Именно в те годы Шепетин встретил свою жену Екатерину, сейчас у них трое детей — Владимир, Злата и Лев. Шепетин постоянно говорит, что семья является его главным источником мотивации.

В 2017–2018 годах Шепетин возглавлял управление внутренней безопасности ГФС в Киеве, а в 2018–2021 годах был первым заместителем начальника Главного управления собственной безопасности ГФС Украины. Это предполагало конфликты с людьми, которые привыкли искать "обходные пути" и не гнушались давлением или угрозами.

"Тогда я видел, насколько разнообразными могут быть коррупционные схемы, и сколько сил нужно, чтобы их разрушать изнутри", — рассказывает Шепетин.

Война.

Еще с 2015 года во время службы в СБУ участвовал в антитеррористической операции и операциях объединенных сил, где выполнял боевые задания. Поэтому, когда в феврале 2022-го началось полномасштабное вторжение России, Игорь Шепетин, в то время действующий полковник СБУ, вступил в ряды Вооруженных сил Украины и возглавил только что созданный 135-й отдельный батальон 114-й бригады ТРО Киевской области. Многие офицеры из его окружения перешли в боевые подразделения, понимая: в этот момент нет более важного дела, чем оборона родной земли.

Игорь Шепетин

"Мы объединились, потому что была одна цель — защищать нашу землю, наши дома и наших детей. Мы использовали профессиональные навыки, приобретенные до войны, чтобы организовать процессы. В батальоне у нас все — добровольцы", — вспоминал он в одном из своих интервью, описывая первые дни формирования подразделения

Его батальон участвовал в самых горячих боях — сначала Киевской области, а затем на Донбассе, в частности, в боях за Бахмут. Эти бои стали одними из самых ожесточенных на фронте и одновременно сложными.

"В Бахмуте был самый сложный вид боя, бои в городе через высокий уровень вражеской артиллерии и сплошных огневых валов. Сложно было, но мы понимали, что держать этот рубеж — критически важно", — рассказывал Игорь. На улицах разбомбленного города бойцы под его командованием противостояли регулярным войскам РФ и наемникам ЧВК "Вагнер".

В этих боях Шепетин получил ранение, но после реабилитации снова вернулся к бойцам. Присутствие командира на передовой имело колоссальное значение.

"Ребята мне часто говорили, что когда видят меня рядом, это придает им уверенность и ощущение, что мы вместе преодолеваем сложности фронта", — признавался Игорь. И сам он считает, что присутствие на линии огня держит в тонусе и стимулирует к действиям. За мужество и отвагу во время боевых действий министр обороны Украины отметил его наградой "За ранение". Также Игорь имеет немало других ведомственных наград, включая огнестрельное оружие от ГУР МО и благодарность Премьер-министра.

"Здесь каждая награда — это не только персональное достижение, а благодарность всему моему подразделению", — скромно говорит командир. За почти два года сверхтяжелых боев 135-й батальон под руководством Шепетина выделялся четкостью действий и сплоченностью, получая поддержку международных добровольцев и бизнес-сообщества в тылу.

"Мы держались благодаря ощущению справедливости, — говорят бойцы. — Знали, что командир с нами и всегда отстаивает принцип прозрачности". В батальоне вспоминают историю об американском добровольце, ветеране "зеленых беретов", погибшем под Бахмутом. Шепетин очень ценил вклад иностранцев, приезжавших учить украинских бойцов. Он говорит: "Это вдохновляет, что человек с другого континента может приехать и стать с тобой бок о бок".

Были и ситуации, когда нужно было проявить не только мужество, но и хитрость. Аэроразведка играла решающую роль: батальон работал в тесной координации с артиллеристами, передавая точные данные о расположении сил противника. "Мы уничтожили достаточно живой силы врага, в том числе печально известной ЧВК "Вагнер". Можете не сомневаться: Бахмут перемолол "вагнеров", — резюмирует Шепетин.

Игорь Шепетин

Возвращение в СБУ и новый вызов

В ноябре 2023 года, когда угроза масштабного наступления на Киев прошла и ситуация на фронте приобрела текущее состояние, Игоря приказом руководства вернули на службу в СБУ. Впрочем, оставаться в стороне от вызовов, стоящих перед страной, он не мог — особенно после того, как своими глазами увидел, как важна стабильная финансовая основа во время войны. Ведь проблемы коррупции и схематозов в государственных органах оказывают непосредственное влияние на обороноспособность и будущее.

В 2025 году стартовал конкурс на должность директора Бюро экономической безопасности. Этот относительно новый орган должен был стать ключевым игроком в противодействии экономическим преступлениям, но общество ожидало от него большего уровня прозрачности и эффективности. Для Украины, которая пытается удовлетворить требования ЕС и МВФ, перезапуск БЭБ является одним из центральных пунктов повестки дня.

Шепетин уже попал в список финалистов отбора, успешно сдав тесты на интеллектуальные способности, управленческие навыки и знания законодательства.

"Моя цель — создать БЭБ, который станет настоящим инструментом изменений для защиты честного бизнеса, в том числе от недобросовестной конкуренции нарушителей закона. Мы должны дать предпринимателям прогнозируемые правила игры, а не строить барьеры. Я готов использовать весь свой опыт, чтобы этот процесс стал реальностью", — объясняет Шепетин свою мотивацию.

Игорь Шепетин

Полковник убежден, что существующие пробелы бюро — дублирование функций с другими органами, недостаточное доверие бизнеса, нехватка четких ИТ-инструментов — можно исправить аналитической работой и прозрачным взаимодействием с обществом.

"Фронт очень ярко продемонстрировал мне, насколько экономика важна, насколько нормальная работа бизнеса важна для безопасности государства. Это элементарно: не будет средств — не будет ни нормального вооружения, ни медикаментов, ни зарплат военным. Поэтому когда вернулся, решил, что здесь, в тылу, продолжается борьба за адекватные правила игры для экономики, и я хочу ее продолжать уже в БЭБ". — делится Игорь своей мотивацией.

Результаты конкурса на директора БЭБ должны быть известны до конца июня 2025 года. Это событие находится под пристальным наблюдением международных партнеров, представителей ЕС и МВФ, ведь прозрачный отбор будет свидетельствовать о готовности Украины к глубоким институциональным реформам. В случае победы Шепетин обещает привлечь бизнес-ассоциации, ветеранские организации и общественность, чтобы сделать БЭБ "умной службой" — одновременно карательным органом для мошенников, но и сервисом для добродетельных предпринимателей.

Шепетин убежден, что на государственную службу должно идти как можно больше людей, имеющих боевой опыт.

"Да, я считаю очень важным для себя быть ветераном, который собственным примером показал, что защита государства не прекращается тогда, когда ты снимаешь военную форму. Я просто делаю то, что должен. Дома ждет жена и трое детей. Мне не должно быть стыдно перед ними. Для меня важно, чтобы мои дети были в безопасности, а для этого Украина должна быть сильной", — говорит Шепетин.