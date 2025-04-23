Теплі речі ще рано ховати. У травні до України може увірватися "зима"?

Холодні дні можуть чекати на українців в останній місяць весни

Погода у травні може зробити українцям неприємні сюрпризи. Деякі синоптики вважають, що на початку місяця може повернутися мокрий сніг із дощем.

Такий прогноз було опубліковано на сайті World Weather. Там зазначено, що температура повітря в перші числа травня може вдень нібито досягати лише +4 градусів.

Сніг з дощем, згідно з припущеннями синоптиків, пройде 4 та 6 травня. При цьому в останній місяць весни буде нібито лише кілька дощових днів.

Максимальна температура, як зазначено у цьому прогнозі, лише +22 градуси наприкінці місяця. Більшу частину місяця стовпчики термометрів підніматимуться нібито до рівня +17..+19 градусів.

Важливо зазначити, що офіційні дані про погоду в Україні публікує Укргідрометцентр. Його синоптики не повідомляли такої інформації.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" народний синоптик з Волині Володимир Деркач розповів, якою буде погода в Україні протягом усієї весни. За його словами, у травні поточного року перша декада останнього місяця весни на початку також не принесе справжнього тепла.