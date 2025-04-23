Теплые вещи еще рано прятать. В мае в Украину может ворваться "зима"?

Холодные дни могут ожидать украинцев в последний месяц весны

Погода в мае может преподнести украинцам неприятные сюрпризы. Некоторые синоптики полагают, что в начале месяца может вернуться мокрый снег с дождем.

Такой прогноз был опубликован на сайте World Weather. Там указано, что температура воздуха в первые числа мая может днем якобы достигать всего +4 градусов.

Снег с дождем, согласно предположениям синоптиков, пройдет 4 и 6 мая. При этом, в последний месяц весны будет якобы всего несколько дождливых дней.

Максимальная температура, как указано в этом прогнозе, всего +22 градуса в конце месяца. Большую часть месяца столбики термометров будут подниматься якобы до уровня +17..+19 градусов.

Важно отметить, что официальные данные о погоде в Украине публикует Укргидрометцентр. Его синоптики не сообщали подобной информации.

Напомним, ранее в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" народный синоптик из Волыни Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине на протяжении всей весны. Согласно его словам, в мае текущего года первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла.