В Одесі планують збудувати довгоочікуваний сміттєспалювальний завод. Що відомо

Завод ще й вироблятиме тепло та електроенергію

Одеса незабаром може отримати власний сміттєспалювальний завод, який допоможе розв'язати проблему утилізації відходів. Міська влада вже веде переговори з південнокорейською компанією POSCO E&C щодо будівництва.

Проєкт уже внесено до Схеми теплопостачання міста та погоджено з профільним міністерством. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов на своїй сторінці у Фейсбук.

За словами міського голови, нещодавно він провів зустріч у Києві з представниками південнокорейської корпорації POSCO E&C, яка є світовим лідером у сфері інфраструктурного будівництва. Компанія вже реалізувала понад 30 проєктів сміттєспалювальних заводів у різних країнах.

Геннадій Труханов, Кім Йонг Хюн, Ганна Позднякова

"Особливу увагу ми звернули на досвід Польщі — зокрема, сміттєспалювальний завод у Варшаві, який відповідає всім сучасним екологічним стандартам ЄС. Такий підхід до поводження з відходами сьогодні вивчає і Одеса", — зазначив Труханов.

Проєкт заводу у Польщі - такий вигляд може мати сміттєспалювальний завод в Одесі

Проєкт заводу у Польщі - такий вигляд може мати сміттєспалювальний завод в Одесі

Міський голова підкреслив, що в Одеси є всі передумови для швидкого початку будівництва. Завод допоможе не лише вирішити екологічні проблеми, але й посилить енергонезалежність міста, адже вироблятиме тепло та електроенергію.

У реалізації проєкту також беруть участь Міністерство розвитку громад та територій та Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Віцепрезидент POSCO E&C Кім Йонг Хюн відзначив, що компанія має тісні зв'язки з Україною і вже реалізувала проєкти в металургійному та агропромисловому секторах, зокрема на Миколаївщині.

Сторони домовилися продовжити співпрацю над організаційними та технічними аспектами проєкту одеського сміттєспалювального заводу.

Що відомо про проєкти компанії у Польщі

Південнокорейська компанія POSCO E&C має значний досвід будівництва подібних об'єктів у Європі. Зокрема, у 2016 році вона завершила будівництво заводу з термічної переробки відходів у Кракові. Цей об'єкт вартістю близько 250 мільйонів доларів щорічно переробляє 220 тисяч тонн побутових відходів. Завдяки процесу спалювання, завод виробляє 11 МВт електроенергії та постачає 35 МВт теплової енергії.

У 2020 році POSCO E&C також стала підрядником для розширення та модернізації заводу з утилізації відходів у Варшаві. Цей проєкт дозволить збільшити річну потужність переробки до понад 300 тисяч тонн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Одесі спалахнув скандал через побиття матері загиблого військового. Ситуацію прокоментували в мерії.