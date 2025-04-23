В Одессе планируют построить долгожданный мусоросжигательный завод. Что известно

Завод также будет производить тепло и электроэнергию

Одесса в скором времени может получить собственный мусоросжигательный завод, который поможет решить проблему утилизации отходов. Городские власти ведут переговоры с южнокорейской компанией POSCO E&C по строительству.

Проект уже внесен в Схему теплоснабжения города и согласован с профильным министерством. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в Фейсбуке.

По словам городского головы, недавно он провел встречу в Киеве с представителями южнокорейской корпорации POSCO E&C, являющейся мировым лидером в сфере инфраструктурного строительства. Компания уже реализовала более 30 проектов мусоросжигательных заводов в разных странах.

Геннадий Труханов, Ким Йонг Хюн, Анна Позднякова

"Особое внимание мы обратили на опыт Польши — в частности, мусоросжигательный завод в Варшаве, который отвечает всем современным экологическим стандартам ЕС. Такой подход к обращению с отходами сегодня изучает и Одесса", — отметил Труханов.

Проект завода в Польше – такой вид может иметь мусоросжигательным заводом в Одессе

Проект завода в Польше – такой вид может иметь мусоросжигательным заводом в Одессе.

Мэр подчеркнул, что у Одессы есть все предпосылки для быстрого начала строительства. Завод поможет не только решить экологические проблемы, но и усилит энергонезависимость города, ведь будет производить тепло и электроэнергию.

В реализации проекта также принимают участие Министерство развития общин и территорий и Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Вице-президент POSCO E&C Ким Йонг Хюн отметил, что компания имеет тесные связи с Украиной и уже реализовала проекты в металлургическом и агропромышленном секторах, в частности, в Николаевской области.

Стороны договорились продолжить сотрудничество над организационными и техническими аспектами проекта одесского мусоросжигательного завода.

Что известно о проектах компании в Польше

Южнокорейская компания POSCO E&C имеет большой опыт строительства подобных объектов в Европе. В частности, в 2016 году она завершила строительство завода по термической переработке отходов в Кракове. Этот объект стоимостью около 250 миллионов долларов ежегодно перерабатывает 220 тысяч тонн бытовых отходов. Благодаря процессу сжигания завод производит 11 МВт электроэнергии и поставляет 35 МВт тепловой энергии.

В 2020 году POSCO E&C также стала подрядчиком по расширению и модернизации завода по утилизации отходов в Варшаве. Этот проект позволит увеличить годовую мощность переработки до более чем 300 тысяч тонн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Одессе разразился скандал из-за избиения матери погибшего военного. Ситуацию прокомментировали в мэрии.