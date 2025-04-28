Добрий знак для України? Лелека на Закарпатті незвично "оздобив" гніздо (фото)

"Телеграф" показує щемливі фото, як зробив чоловік

У місті Перечин Закарпатської області лелека приніс до свого гнізда прапор України. Користувачі мережі підозрюють, що так проявляється знак чогось доброго.

Про це повідомив користувач Євген Весельський в Facebook. Чоловік опублікував відповідні фото.

"У Перечині лелека зранку приніс до гнізда прапор України. Без слів сказав головне: тут — мій дім, моя земля. Навіть птах знає, де його серце", — написав чоловік.

У коментарі виданню "Закарпаття 24" чоловік уточнив, що це та ще кілька інших гнізд, розташовані на території підприємства, де він працює. Їх уже понад 20 років тому зробили для птахів його друзі. А гніздо, куди лелека приніс прапор, майже завжди обжите.

Власник підприємства дуже велику увагу приділив тому, щоб біля гнізд лелек було багато жаб: для них облаштували навіть спеціальні калюжі та озерця. Також навколо гнізд є три знаки, які попереджають, що "жаби під охороною".

Тому, каже чоловік, лелеки й полюбляють обживатися в цьому місті. Користувачі ж соцмереж у коментарях до його фото зазначають: те, що лелека прикрасив свій дім прапором України, може бути гарним знаком до чогось доброго.

Раніше "Телеграф" писав, чому варто радіти, якщо лелека прилетів до будинку.