Кого з медиків розбронюють в Україні: у Міноборони дали чітку відповідь

Причина відповідного запиту полягає у нестачі медичних кадрів у медичних підрозділах

У Міністерстві оборони України надали роз’яснення щодо розбронювання деяких медичних працівників. Це стосується лише обмеженої кількості спеціалістів.

Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці Міноборони у Facebook. Зазначається, що запит Міністерства оборони до Міністерства охорони здоров’я стосується не всіх медиків, а лише деяких фахівців, які пройшли підготовку з військово-облікових спеціальностей та критично необхідні для доукомплектування підрозділів Медичних сил Збройних сил України — зокрема Сухопутних військ.

Йдеться про посади:

санітарних інструкторів (медичних сестер та братів);

фельдшерів;

У повідомленні зазначено, що військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за спеціальністю "лікувальна справа (сімейний лікар)" та деяких інших спеціальностей, які планується залучити на військову службу за контрактом строком на 1 рік.

Причина відповідного запиту полягає у нестачі медичних кадрів у медичних підрозділах.

"Після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2025 року №36, яка передбачає 100% бронювання медиків, виникла загроза забезпеченню медичною підтримкою військовослужбовців через нестачу кваліфікованого медичного персоналу.

Рішення про розбронювання стосуватиметься лише дефіцитних спеціальностей і лише тих фахівців, яких МОЗ визначить спільно з обласними департаментами охорони здоров’я. Ці працівники, згідно з чинним законодавством, зможуть підписати строковий контракт і обійняти посади у військових частинах, які сьогодні потребують підсилення", — йдеться у матеріалі.

У Міноборони вказали, що Законом України "Про військовий обов’язок та військову службу" визначено річний термін військової служби під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну освіту та приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними напрямками діяльності.

За цим Законом такий контракт підпадає під винятки щодо продовження дії контракту понад встановлені терміни. У такий спосіб військовослужбовці, які проходять службу за цим контрактом, звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням терміну служби (якщо не виявили бажання продовжувати військову службу) у разі закінчення терміну контракту.

Розбронювання медичних працівників

Раніше Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних Сил України Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, щоб сформувати списки для розбронювання.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

"На початку року Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи. Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України. Фахівці МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у кого залишиться броня від мобілізації навіть після звільнення з роботи.