Медкомісія для заброньованих: чи є ризик втратити бронь

Юрист пояснив, коли можуть скасувати бронь

Військовозобов’язані громадяни підлягають бронюванню, якщо працюють на підприємствах, які визнані критично важливими для економіки. Проте деякі з них отримують повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), що викликає питання про можливе анулювання бронювання.

Як пояснив адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA", навіть після висновку ВЛК про повну придатність до військової служби бронь військовозобов’язаний не втрачає.

ТЦК не має права анулювати бронювання

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він бути мобілізований після проходження ВЛК, якщо комісія визнає його придатним до служби.

"ТЦК не має повноважень щодо анулювання бронювання", — наголосив Айвазян.

Коли бронь може бути втрачена

Юрист зазначив, що бронювання військовозобов’язаного може бути скасоване лише у трьох випадках:

закінчення строку дії броні – після спливу встановленого періоду бронювання;

звільнення з роботи – якщо працівник більше не працює на критично важливому підприємстві;

запит керівника підприємства – якщо організація вирішує відкликати бронювання.

Нагадуємо, що процедура бронювання працівників у 2025 році значно спростилася завдяки запуску електронного сервісу на порталі "Дія". Зараз підприємства можуть оформлювати відстрочку для співробітників за 72 години.

Як пояснюють юристи, після подання заявки через "Дія" вона проходить перевірку і впродовж трьох днів керівник отримує інформацію про її статус.

Після успішного бронювання працівники можуть перевірити свій статус у застосунку "Резерв+". Відстрочка від мобілізації надається строком на 1 рік, але не довше, ніж тривають трудові відносини між працівником і підприємством.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повторно оформляти бронь, якщо став на облік в іншому ТЦК. Юрист пояснив, чи можуть скасувати статус.