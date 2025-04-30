Кого из медиков разбронируют в Украине: в Минобороны дали четкий ответ

Причина соответствующего запроса заключается в нехватке медицинских кадров в медицинских подразделениях

В Министерстве обороны Украины дали разъяснение насчет разбронирования некоторых медицинских сотрудников. Это касается лишь ограниченного количества специалистов.

Информация об этом была опубликована на официальной странице Минобороны в Facebook. Отмечается, что запрос Министерства обороны в Министерство здравоохранения относится не ко всем медикам, а лишь некоторых специалистов, прошедших подготовку по военно-учетным специальностям и критически необходимы для доукомплектования подразделений Медицинских сил Вооруженных сил Украины — в частности Сухопутных войск.

Речь идет о должностях:

санитарных инструкторов (медицинских сестер и братьев);

фельдшеров;

В сообщении указано, что военнообязанных лиц офицерского состава с подготовкой по специальности "лечебное дело (семейный врач)", и некоторых других специальностей, которые планируется привлечь на военную службу по контракту сроком на 1 год.

Причина соответствующего запроса заключается в нехватке медицинских кадров в медицинских подразделениях.

"После вступления в силу постановления Кабинета Министров Украины от 14 января 2025 года №36, которое предусматривает 100% бронирование медиков, возникла угроза обеспечению медицинской поддержкой военнослужащих из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала.

Решение о разбронировании касается только дефицитных специальностей и только тех специалистов, которых Минздрав определит совместно с областными департаментами здравоохранения. Эти работники, согласно действующему законодательству, смогут подписать срочный контракт и занять должности в воинских частях, которые сегодня нуждаются в усилении", — говорится в материале.

В Минобороны указали, что Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" определен годовой срок военной службы во время действия военного положения для граждан Украины, получивших медицинское образование и принимаемых на военную службу по контракту на должности по медицинским направлениям деятельности.

По этому Закону, такой контракт подпадает под исключения по продлению действия контракта сверх установленных сроков. Таким образом военнослужащие, которые проходят службу по данному контракту, увольняются с военной службы в связи с окончанием срока службы (если не выразили желания продлевать военную службу) в случае окончания срока контракта.

Разбронирование медицинских работников

Ранее Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских Сил Украины Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"В начале года Правительство разрешило бронировать 100% медработников учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждений общественного здоровья, учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам, центров крови, для которых работа в соответствующих учреждениях является основным местом работы. В то же время для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и сектора обороны в медицинских работниках разработан механизм разбронирования отдельных медицинских работников, в которых есть потребность. Сейчас Министерство здравоохранения Украины получило соответствующий запрос от Минобороны и Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины. Специалисты Минздрава в координации с департаментами здравоохранения проводят консультации, чтобы сформировать списки для разбронирования", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, у кого останется бронь от мобилизации даже после увольнения с работы.