Ботанічне диво в Україні: в одному місці знайшли мільйон кущів рослини з Червоної книги (фото)

Крім рідкісної рослини у балці ростуть інші червонокнижники

У Кіровоградській області, поблизу села Пантазіївка, виявив унікальну природну знахідку — балку, де зростає понад один мільйон кущів сну чорніючого. Це рідкісна червонокнижна рослина, більш відомої як сон-трава.

Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ). За словами екологів, такої концентрації цієї рослини в одному місці в Україні ще не траплялося.

"Мабуть, такого дива більше ніде у нас немає. Можливо, ця знахідка має і європейське значення", — зазначають фахівці КЕКЦ.

Балка біля Пантазіївки справді вражає. Під час цвітіння сон-трава вкриває схили суцільним бузковим килимом. За словами екологів, навіть французькі імпресіоністи позаздрили б такій красі.

Сон чорніючий. Фото КЕКЦ

Крім сну чорніючого, у балці масово ростуть ще п’ять видів червонокнижних рослин — горицвіт весняний, брандушка різнокольорова, шафран сітчастий, ковила пірчаста та астрагал шерстистоквітковий.

Червонокнижна рослина

Проте природна перлина поки що не має жодного охоронного статусу. Екологи занепокоєні — місце можуть розорати, захарастити сміттям, або, як це нині стало модним, забудувати сонячними панелями. Тому КЕКЦ закликає терміново надати балці статус ботанічної пам’ятки природи.

Фахівці підкреслюють, що цей природний об'єкт має всі шанси стати новим туристичним магнітом Кіровоградщини та поповнити бюджет місцевої громади завдяки розвитку екотуризму.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні водиться зелений червонокнижний дятел. Який вигляд має пташка та де можна її побачити.