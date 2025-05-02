Ботаническое чудо в Украине: в одном месте нашли миллион кустов растения из Красной книги (фото)

Кроме редкого растения в балке растут другие краснокнижники

В Кировоградской области, вблизи села Пантазиевка, обнаружил уникальную природную находку — балку, где произрастает более одного миллиона кустов сна чернеющего. Это редкое краснокнижное растение, более известное как сон-трава.

Об этом сообщает Киевский эколого-культурный центр (КЭКЦ). По словам экологов, такой концентрации этого растения в одном месте в Украине еще не было.

"Видимо, такого чуда больше нигде у нас нет. Возможно, эта находка имеет и европейское значение", — отмечают специалисты КЭКЦ.

Балка у Пантазиевке действительно впечатляет. Во время цветения сон-трава покрывает склоны сплошным сиреневым ковром. По словам экологов, даже французские импрессионисты позавидовали бы такой красоте.

Сон чернеющий. Фото КЭКЦ

Кроме сна чернеющего, в балке массово произрастают еще пять видов краснокнижных растений — адонис весенний, брандушка разноцветная, шафран сетчатый, ковыль перчатый и астрагал шерстистоцветковый.

Краснокнижное растение

Однако природная жемчужина пока не имеет никакого охранного статуса. Экологи обеспокоены — место могут распахать, загромождать мусором или, как это стало модным, застроить солнечными панелями. Поэтому КЭКЦ призывает срочно предоставить балке статус ботанического памятника природы.

Специалисты подчеркивают, что у этого природного объекта есть все шансы стать новым туристическим магнитом Кировоградщины и пополнить бюджет местной общины благодаря развитию экотуризма.

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