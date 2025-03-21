Висмоктує вологу з туманів: як виглядає найпотворніша у світі рослина, і де вона росте

Ця рослина виглядає настільки дивно, що її називають потворною

Вельвічія дивна — дивовижна рослина, яка за свій незвичайний вигляд отримала звання найпотворнішої рослини у світі. Відомо, що Вельвічія отримала свою назву від англійського ботаніка Джозефа Гукера, який назвав її на честь австрійського ботаніка та мандрівника Фрідріха Вельвіча, який у 1860 році відкрив цю рослину.

"Телеграф" розповість, що відомо про рослину Вельвічія дивна, яку називають найпотворнішою у світі, і де вона росте.

Вельвічія дивна. Фото: Getty Images

Вельвічія дивна — що це і як виглядає

Welwítschia mirábilis або Вельвічія дивна — це реліктова рослина, єдиний сучасний вид порядку Вельвічієві класу Гнетові. Ця рослина поширена на південному заході Анголи та в Намібії в межах кам’янистої пустелі Наміб.

В основному зона її поширення обмежена вузькою береговою смугою вздовж західного узбережжя Африки — від околиць міста Мосамедіш у південній частині Анголи до південного тропіка в Намібії.

Вельвічія дивна. Фото: Getty Images

Вельвічія дивна рідко зустрічається далі, ніж за сто кілометрів від берега. І тому є причина — приблизно на таку саму відстань поширюються тумани, з яких рослина висмоктує вологу. Дуже рідко Вельвічію можна зустріти у внутрішніх районах пустелі Наміб.

Вельвічія — це дволиста розеточна рослина з товстим стовбуровим стеблом, більшу частину якого становить гіпокотиль. Рід Вельвічія названо на честь австрійського ботаніка Фрідріха Вельвіча, який у 1860 році відкрив цю рослину на півдні Анголи. Місцеві племена бушменів називають цю рослину "отджи тумбо", що перекладається як "великий пан".

Вельвічія дивна. Фото: Getty Images

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