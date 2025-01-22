В Одеській області помітили прекрасну природну аномалію (фото)

Ця тендітна рослина знаходиться на межі зникнення

На території національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області почали цвісти червонокнижні рослини — пізньоцвіти анкарські. Зазвичай вони розквітають на початку весни, проте у 2025 році було зафіксовано справжню природну аномалію.

Цей первоцвіт занесений до Червоної книги України як той, що знаходиться на межі зникнення. Цвітіння пізньоцвіту анкарського зафіксували фахівці Національного природного парку "Тузлівські лимани". У Facebook вони опублікували відповідні фотографії.

Так, посеред зими розпустилися унікальні червонокнижні рослини — пізньоцвіт анкарський або, як його часто називають — брандушка.

Зазвичай він розцвітає на початку весни. Взимку випадки цвітіння також фіксувалися, але це відбувалося наприкінці лютого. На жаль, брандушка все рідше зустрічається на Одещині, оскільки рослина страждає від активної оранки земель.

"Його ареал у цих краях, щорічно скорочується і дивовижна рослина може незабаром взагалі зникнути", — зазначав еколог Іван Русєв.

Що відомо про пізньоцвіт анкарський

Пізньоцвіт анкарський — багаторічна отруйна рослина сімейства пізньоцвітових. У Червоній книзі України цей вид отримав офіційний статус "Вразливий".

Досягає до 15 см заввишки. Квітки поодинокі, рідше їх кілька (2-4), лілові або блідо-пурпурові. Вони з'являються дуже рано навесні — наприкінці лютого — початку березня, до початку росту листя. Росте на сухих глинистих місцях, у степах і на схилах гір.

Усі частини рослини отруйні! У соку пізньоцвіту налічується до 20 отруйних речовин, з яких найтоксичнішою є алкалоїд колхіцин, у малих дозах його застосовують для лікування багатьох хвороб. Описано випадки загибелі людей, коли вони, за порадою знахарів, лікувалися відваром пізньоцвіту.

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