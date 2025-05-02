У Міністерстві агрополітики вразили заявою про урожай після заморозків: українці з ними не погодилися

З заявою міністра багато хто не погоджується

Нещодавні весняні заморозки не матимуть критичного впливу на врожай основних агрокультур в Україні. Погодні умови початку квітня — зокрема тиждень від’ємних температур — не завдали суттєвої шкоди, оскільки більшість площ ще не були засіяні або не дали сходів.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький під час брифінгу. "На озимину така погода теж не вплинула, бо не всюди вегетація вже відновилася після зими", — зазначив посадовець.

Втім, остання хвиля заморозків, за словами Висоцького, могла зашкодити посівам, що вже активно розвиваються. Зокрема, аграрії Дніпропетровщини та Черкащини повідомляють про потенційні втрати ярого ячменю та озимого ріпаку. Остаточні висновки щодо обсягів шкоди можливо буде зробити лише за кілька днів.

"Йдеться про призупинення вегетації й ослаблення рослин, але треба хоча б тиждень, щоб зрозуміти, чи достатньо у них енергії для відновлення", — наголосив Висоцький. Водночас, навіть без повної загибелі посівів, врожайність на пошкоджених ділянках, за його словами, буде нижчою за очікувану.

Тарас Висоцький

На тлі цієї заяви користувачі соцмереж відреагували з недовірою. "Не вплинуть тільки у мозку дурня", — пише один із коментаторів. Інший зазначає: "На його особистий "врожай" може й не вплинуть, а на моїй ділянці вже багато чого померзло і врожаю цьогоріч вже не буде". Також люди згадують про втрати серед фруктів та ягід: "На врожай пшениці чи кукурудзи — може й ні, а от персики, горіхи, полуниця — постраждали сильно".

Раніше "Телеграф" писав, що синоптики попереджали про заморозки 2–3 травня з температурою 0–5° на поверхні ґрунту у більшості областей України.