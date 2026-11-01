Дешевші майже на 100 грн: в "АТБ" обвалили ціни на популярні сардельки і сосиски

Сардельки "З Печі" продають зі знижкою 29%, а сосиски "Своя лінія" – 30%

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В "АТБ" подешевшали сардельки "З Печі" з м’яса птиці "Запечені" та варені сосиски "Своя лінія" Докторські фермові. Економія на цих товарах становить близько 95 грн і 68 грн відповідно.

Про знижки на м’ясні вироби повідомляє "Телеграф". Акційні пропозиції діють до 3 листопада включно.

Більше читайте в матеріалі: "Тиждень знижок в "АТБ": ціни на деякі товари впали майже вдвічі"

Сардельки "З Печі" з м’яса птиці "Запечені" коштують 231,89 грн замість приблизно 327 грн. У каталозі "АТБ" ціну вказано за кілограм, тож вартість покупки залежатиме від ваги обраної упаковки.

Варені сосиски "Своя лінія" Докторські фермові продають по 157,90 грн замість приблизно 226 грн. Це ціна за одну упаковку вагою 0,82 кг.

Акційні ціни на сосиски та сардельки в "АТБ" діють до 3 листопада включно

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", пельмені з вражаючою знижкою в "АТБ": встигніть заощадити понад 70 грн на упаковці.