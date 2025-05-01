Початок травня теплом не потішить? Де українцям чекати заморозків

До літньої спеки погоді в Україні ще далеко

У четвер, 2 травня, в Україні пануватиме холодне арктичне повітря, що надійде з півночі слідом за атмосферним фронтом. Синоптики прогнозують підвищення тиску, зменшення хмарності, нічні заморозки на ґрунті та прохолодну, але малохмарну погоду вдень.

За даними Українського гідрометцентру, опади є малоймовірними, лише на сході та в Криму вночі можливі невеликі дощі. Температура вночі коливатиметься від +1…++6 градусів, у південних областях – +5…+10 градусів, але на ґрунті в центрі, на півночі та на заході країни можливі заморозки: 0…-5 градусів за Цельсієм.

Вдень температура підніметься до +11…+16 градусів, на південному заході – до +21.

У Києві нічна температура сягне +3…+5 градусів, вдень варто очікувати до +16 градусів.

Як наголошує синоптикиня Наталка Діденко, заморозки на ґрунті вночі найімовірніші в північних, центральних областях та на Харківщині. До кінця тижня атмосферні фронти принесуть періодичні дощі в західні та північні області. На півдні та сході переважатиме суха погода.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні на початку травня збережеться відносно прохолодна погода з перемінною хмарністю. Утім, уже з 3 травня очікується поступове потепління, яке супроводжуватиметься інтенсивними дощами.