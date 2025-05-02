В Министерстве агрополитики поразили заявлением об урожае после заморозков: украинцы с ними не согласились

С заявлением министра многие не соглашаются

Недавние весенние заморозки не будут иметь критического влияния на урожай основных агрокультур в Украине. Погодные условия начала апреля — в частности, неделю отрицательных температур — не нанесли существенного ущерба, поскольку большинство площадей еще не были засеяны или не дали лестницы.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга. "На озимые такая погода тоже не повлияла, потому что не всюду вегетация уже возобновилась после зимы", — отметил чиновник.

Впрочем, последняя волна заморозков, по словам Высоцкого, могла повредить уже активно развивающимся посевам. В частности, аграрии Днепропетровщины и Черкасщины сообщают о потенциальных потерях ярового ячменя и озимого рапса. Окончательные выводы относительно объемов ущерба можно будет сделать только через несколько дней.

"Речь идет о приостановлении вегетации и ослаблении растений, но нужно хотя бы неделю, чтобы понять, достаточно ли у них энергии для восстановления", — подчеркнул Высоцкий. В то же время, даже без полной гибели посевов, урожайность на поврежденных участках, по его словам, будет ниже ожидаемой.

Тарас Высоцкий

На фоне этого заявления пользователи соцсетей отреагировали с недоверием. "Не повлияют только в мозгу дурака", — пишет один из комментаторов. Другой отмечает: "На его личный "урожай" может и не повлиять, а на моем участке уже многое померзло и урожая уже не будет". Также люди вспоминают о потерях среди фруктов и ягод: "На урожай пшеницы или кукурузы может и нет, а вот персики, орехи, клубника пострадали сильно".

Ранее Телеграф писал, что синоптики предупреждали о заморозках 2-3 мая с температурой 0-5° на поверхности почвы в большинстве областей Украины.