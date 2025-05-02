Від капустянки та інших шкідників: чим обробити розсаду капусти перед посадкою у відкритий ґрунт

Щоб урятувати свій майбутній урожай, обробіть капусту ще на етапі розсади

Настав травень, а значить зовсім скоро городники приступлять до посадки розсади капусти у відкритий ґрунт. Щоб не втратити врожай через шкідників, розсаду рекомендують обробляти перед посадкою.

Проблему шкідників капусти досвідчені городники обговорили у Facebook-спільноті "Сад. Город. Теплиця". Там же поділилися порадами, як і якими препаратами обробляти розсаду перед посадкою.

Як з’ясувалося, одними з головних шкідників білокачанної є капустянка та капустяна муха. А боротися з ними можна як народними методами, так і спеціальними хімічними засобами.

Одна з користувачок радить поливати лунки під капусту розчином з нашатирним спиртом. Потрібно розбавити в 10 літрах води 10 мл нашатиру і налити в кожну лунку по півлітра перед посадкою капусти. Така обробка лунок допоможе боротися з багатьма шкідниками.

Ще один народний метод – посипати попелом ґрунт під капустою. Однак ефективніше використовувати це і з іншими покупними засобами.

Серед найпоширеніших препаратів для обробки розсади капусти, користувачі спільноти називають: "Актара", "Антихрущ", "Етноцид", "Енжіо". Перед використанням варто прочитати інструкцію з дозуваннями.

Раніше "Телеграф" розповідав, які овочі не рекомендовано садити поряд із грядками полуниці. Вони можуть негативно вплинути на врожай ягід.