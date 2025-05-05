Джавелина и Байрактар: какие необычные имена давали детям в последние годы
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Ребенок может изменить имя, когда повзрослеет
Эти имена точно не входят в пятерку самых популярных в Украине. С начала полномасштабного вторжения родители придумывали детям интересные имена. Всплеск популярности пережила Стефания.
По данным Минюста, после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, так детей назвали по меньшей мере 1425 раз. В Украине также появились семь Джавелин и две Аделины-Джавелины. Среди вдохновенных оружием имен — Джавелина-Дидем, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. К перечню редких также отнесли Миролюба — таких в Украине появилось четверо ребят.
Отметим, что имя Стефания в Украине использовалось задолго до полномасштабного вторжения. Оно происходит от имени Стефан (Степан), поэтому используется также имя Степанида.
Среди других редких имен не менее интересны, однако без военного колорита. Среди мальчиков через три года появились:
- Натанаил, Тристан, Чиприан, Ихан, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Умар, Эскиндер, Тахир.
Скамьи девушек пополнились следующими именами:
- Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть украинских имен исчезла из-за русификации. Среди них Лада, Весна, Ратибор и другие.