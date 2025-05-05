Джавелина и Байрактар: какие необычные имена давали детям в последние годы

Ребенок может изменить имя, когда повзрослеет

Эти имена точно не входят в пятерку самых популярных в Украине. С начала полномасштабного вторжения родители придумывали детям интересные имена. Всплеск популярности пережила Стефания.

По данным Минюста, после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022, так детей назвали по меньшей мере 1425 раз. В Украине также появились семь Джавелин и две Аделины-Джавелины. Среди вдохновенных оружием имен — Джавелина-Дидем, Ян-Джавелин и Артур-Байрактар. К перечню редких также отнесли Миролюба — таких в Украине появилось четверо ребят.

Отметим, что имя Стефания в Украине использовалось задолго до полномасштабного вторжения. Оно происходит от имени Стефан (Степан), поэтому используется также имя Степанида.

Оригинальные и редкие имена в Украине

Среди других редких имен не менее интересны, однако без военного колорита. Среди мальчиков через три года появились:

Натанаил, Тристан, Чиприан, Ихан, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Умар, Эскиндер, Тахир.

Скамьи девушек пополнились следующими именами:

Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что часть украинских имен исчезла из-за русификации. Среди них Лада, Весна, Ратибор и другие.