Ви добре їх знаєте: пʼять найпопулярніших жіночих імен в Україні

Дізнайтеся, які імена найчастіше можна почути в нашій країні

Кожне ім'я має певну енергетику. Наприклад, українські ймення відрізняються потужною силою та водночас милозвучністю. Цікаво, що в нашій країні вже склалась певна тенденція на вибір імен для дівчаток.

Ім'я відіграє велику роль для людини, бо потім її так називатимуть все життя. "Телеграф" зібрав п'ять універсальних жіночих імен, які підійдуть кожній. Тож можете сміливо називати так свою дитину.

Анастасія – дуже популярне ім'я в Україні. Це жіночий варіант чоловічого імені Анастасій або Анастас. Ймення утворилось з давньогрецької мови. На українську перекладається як "воскресіння" або "повернення до життя".

Соломія — не менш популярне ім'я серед українців. Воно вперше з'явилось у мові давніх євреїв від слова "шалом", що означає "мир". Тож "Соломія" трактують зазвичай як "мирна", "спокійна".

Вікторія – утворилося з латинської мови. Подейкують, що саме так називалась римська богиня перемоги. Невипадково це жіноче ймення трактують як "переможниця".

Марія теж доволі часто можна почути в нашій країні. Має староєврейське походження від імені Міріам, що вперше побачили в Старому Завіті. "Марія" має значення "сумна", "відкинута". Його можна почути в різних християнських країнах.

Анна — лаконічне милозвучне ім'я. Утворилося з івриту, а саме з єврейського жіночого ймення Ханна. У перекладі на українську — "благодійна", "ласкава", "милосердна". "Анна" поширилось саме з Біблії, адже так називалась мати Діви Марії.

Раніше "Телеграф" розповідав про актуальні чоловічі імена станом на 2024 рік. Дізнайтеся, яке ймення варто обрати для сина цьогоріч.